Tram-Unfall am Holländischen Platz: Millionenschaden an Bahn - Blutprobe-Ergebnis steht aus

Bei dem Unfall am Holländischen Platz zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn ist ein hoher Schaden entstanden. Das Ergebnis der Blutprobe des Lkw-Fahrers steht noch aus.

Kassel – Der schwere Unfall am Montagvormittag am Holländischen Platz wird alle Beteiligten wohl noch lange beschäftigen. Auch wenn die Aufräum- und Bergungsarbeiten am späten Montagnachmittag abgeschlossen und an der Kreuzung am Holländischen Platz keine Unfallspuren mehr zu sehen waren: Auch gestern, einen Tag nach dem Unfall, gelten vier Menschen laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake noch als schwer verletzt.

Ein Lkw war am Montag gegen 10.40 Uhr von der Wolfhager Straße kommend in eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn gefahren (HNA berichtete). Durch den Zusammenstoß wurde die Tram im vorderen Bereich seitlich aus den Gleisen gedrückt. Dabei waren elf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Zu den Schwerverletzten gehört auch der 57-jährige Straßenbahnfahrer, berichtet Schaake. Neben Prellungen und Abschürfungen erlitten einige auch Platzwunden. Acht Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Lkw-Fahrer steht laut Polizeiangaben unter Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Außerdem soll der 62-jährige Mann aus dem Landkreis Kassel Zeugen zufolge bei Rot von der Wolfhager Straße auf die Kreuzung am Holländischen Platz gefahren sein.

Tram-Unfall: Hoher Schaden an Lkw und Straßenbahn

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, „das Ergebnis liegt noch nicht vor“, sagte gestern Ulrike Schaake auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Mann müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Fahrt bei Rot würde zudem eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Für die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sei auch ein Gutachter zurate gezogen worden.

+ Zusammenstoß am Holländischen Platz: Ein Lkw ist am Montagvormittag in eine Straßenbahn gefahren. Bei dem Unfall wurden elf Menschen verletzt. © Andreas Fischer

Der Schaden an dem Lkw, der abgeschleppt und für die weiteren Ermittlungen sichergestellt wurde, beläuft sich auf 50 000 Euro, teilt Schaake mit. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den späten Montagnachmittag an. Erst als gegen 16.30 Uhr auch die Straßenbahn von der Kreuzung abgeschleppt war, konnte der Verkehr wieder ohne jegliche Einschränkungen freigegeben werden. Zuvor war es aufgrund des Unfalls zu großen Rückstaus auf den Straßen rund um den Holländischen Platz gekommen – auch die Straßenbahnen konnten erst am späten Nachmittag wieder zwischen der Kreuzung Am Stern und Vellmar fahren.

Für die Bergung der Straßenbahn musste die entgleiste Tram von einem Kran angehoben werden, teilt KVG-Pressesprecherin Heidi Hamdad mit. Um die Bahn wieder auf die Gleise zu bekommen, sei vor Ort das vordere Drehgestell, das durch den Unfall stark beschädigt worden war, notdürftig repariert worden. Die Bahn sei dann von einer anderen Bahn zum KVG-Betriebshof Wilhelmshöhe geschleppt worden.

Unfälle mit Straßenbahnen: Aktuell mehrere KVG-Bahnen in Reparatur

„Bei der verunglückten Bahn wurde bei dem Aufprall des Lkw der erste Wagenteil sehr stark beschädigt. Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass dieser Wagenteil vollkommen neu aufgebaut werden muss“, sagt Hamdad.

Eine neue Straßenbahn bestehe aus drei Teilen und koste zwischen drei und vier Millionen Euro. „Somit schätzen wir den Sachschaden aktuell auf ein Drittel eines Neufahrzeugs“, sagt Hamdad.

Etwa 90 Prozent aller Unfälle mit Straßenbahnen werden durch andere Straßenverkehrsteilnehmer verursacht, sagt Hamdad. Aktuell seien 78 Trams für die KVG in Kassel im Einsatz. Davon seien derzeit drei Straßenbahnen wegen längerfristiger Unfallreparaturen im Depot untergebracht.

Tramunfälle in Kassel – Großteil mit Beteiligung von Autos Schwere Tramunfälle gab es auch schon in der Vergangenheit: Im Februar 2022 stießen zwei Straßenbahnen in Oberzwehren zusammen, als die vordere Bahn auf einer abschüssigen Strecke zwischen den Haltestellen „Schulzentrum Brückenhof“ und „Korbacher Straße“ rückwärts rollte und dabei gegen die zweite Bahn prallte. 14 Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Im April 2021 fuhr an der Haltestelle Ständeplatz eine Regiotram auf eine Straßenbahn auf. Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Im Juli 2020 stießen in Oberzwehren eine Straßenbahn und ein Lastwagen zusammen. Der LKW-Fahrer war bei Rot gefahren. Der Fahrer der Bahn wurde dabei verletzt. Der Großteil der Unfälle mit Straßenbahnen passiert mit Beteiligung von Autos, sagt Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Hauptursache für diese Unfälle seien Fehler beim Abbiegen oder Wenden. Unfälle mit Straßenbahnen mit Beteiligung von Fußgängern passierten häufig, weil Fußgänger die Schiene queren, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Zu Straßenbahnunfällen mit Lkw, Fahrrädern oder Motorrädern komme es eher selten. kme/use/hko

