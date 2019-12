Die 1001 Nacht Traumwelt der Kurhessen Therme

Kälte, Nässe und Dunkelheit schlagen derzeit vielen auf das Gemüt. Zu einer kleinen Auszeit vom grauen, winterlichen Alltag lädt die Kurhessen Therme ein.

Die 1001 Nacht Welt der Kurhessen Therme entführt mit ihrem orientalischen Ambiente in eine Traumwelt, in der Duft-, Klang- und Farberlebnisse die Stimmung aufhellen und zur Entspannung beitragen können. Neben vielfältigen Relax-Oasen kann man dort auch den „Gesundheitsweg“ abschreiten und sich selbst etwas Gutes tun.

Der Weg führt über acht Oasen – unterschiedliche Stationen, an denen durch Hitze und Abkühlung sowohl das Herz-Kreislauf- als auch das Immunsystem gestärkt werden können, was gerade in der kalten Jahreszeit den dafür typischen Erkrankungen vorbeugen kann.

Der Gang über den Gesundheitsweg beginnt mit einem zehnminütigen Aufenthalt im Warmluftbad. Bei 47° Celsius wird der Körper langsam erhitzt. Noch etwas wärmer wird es beim anschließenden fünfminütigen Abstecher ins 50° Celsius warme Heißluftbad. Dann bietet sich eine kleine Unterbrechung an: Wer möchte, kann bei einer Seifen-Bürsten-Massage entspannen. Das optionale Angebot ist nicht im Eintrittspreis enthalten und kostet 10,80 Euro. Hat man die Körpertemperatur einmal erhöht, folgt die nächste Steigerung im Dampfbad.

Zunächst umgibt man sich für zehn Minuten mit 40° Celsius warmem, wohltuendem Nebel, dann geht es noch einmal für fünf Minuten ins 45°-Dampfbad. Im Anschluss führt der „Gesundheitsweg“ zum Abkühlen ins Wasser. Im Thermalsolebecken mit Massagedüsen und im Thermal-Sitz-Liegebad mit Bodensprudler wird die Körpertemperatur langsam wieder gesenkt, bevor im 18° Celsius frischen Kaltwasserbad die finale Abkühlung erfolgt.

Die gezielt eingesetzten Temperaturreize können einen stabilisierenden Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und eine Stärkung des Immunsystems bewirken. Dieser lässt sich noch steigern, wenn man für zwei bis sechs Sekunden bis zum Bauchnabel in das Kaltwasserbecken eintaucht und das Wasser danach nur abstreift. Dieses Kneip’sche Halbbad kann nachhaltig die Unterleibsorgane und den gesamten Körper stärken, neuen Elan verleihen und die Lebensgeister wecken.

Im Anschluss an den „Gesundheitsweg“ laden die unterschiedlichen Duft- und Klang-Tempel oder die Relaxzonen der 1001 Nacht Traumwelt der Kurhessen Therme zum Entspannen ein. So kann die Auszeit vom Alltag zur neuen Kraftquelle werden. (pee)

Öffnungszeiten: Täglich 9:00 - 23:00 Uhr Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag letzter Einlass um 21:30 Uhr Mittwoch, Freitag, Samstag 9:00 - 24:00 Uhr Mittwoch, Freitag und Samstag letzter Einlass um 22:30 Uhr 1. Freitag im Monat lange Thermennacht bis 2:00 Uhr, letzter Einlass um 0:30 Uhr

Eintrittspreise für Thermalbad, Sauna und 1001 Nacht: 1,5 Stunden 16,00 € 2 Stunden 18,00 € 3 Stunden 22,00 € 4 Stunden 24,00 € Tageskarte 28,50 €

Kontakt:

Kurhessen Therme

Badebetriebe Werner Wicker GmbH & Co. KG

Wilhelmshöher Allee 361

34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Telefon 0561 318080

Fax: 0561-3180813

E-Mail: info@kurhessen-therme.de