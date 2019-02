Vom Panama-Kanal an die Karibikstrände Costa Ricas: Live-Vortrag am 6. März in Kassel

Costa Rica wird auch die „Schweiz Zentralamerikas“ genannt. Zu Recht, denn das kleine Land ist nicht nur landschaftlich vielseitig und reizvoll, sondern gilt als sicherstes Reiseziel in Lateinamerika.

Perfekt also, als exotisches Ziel für einen echten Traumurlaub. In Kombination mit dem Nachbarland Panama erleben Urlauber auf ihrer Rundreise zwei faszinierende Länder mit reizvollen Kontrasten.

Die technische Meisterleistung des Panamakanals, der den Pazifik mit dem karibischen Meer verbindet und die lebendige Metropole Panama City stehen im Gegensatz zu unberührten Urwäldern, Vulkanen und weißen Puderzuckerstränden.

Reisende erhalten authentische Einblicke in das Leben der Emberá-Indianer und flanieren in der kolonialen Altstadt von Panama City. Die traumhafte Inselwelt Bocas del Toro verzaubert mit tropischer Natur und türkisblauem Wasser.

Costa Rica, die „reiche Küste“, fasziniert mit atemberaubenden Vulkanen, undurchdringlichen Regenwäldern sowie einer außergewöhnlich artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Mehr als ein Viertel seiner Fläche steht als Nationalpark unter strengstem Naturschutz. Ergänzt werden sie durch fruchtbare Kulturlandschaften, Seen und Flüsse. Die beiden Länder haben alles, was man auf einer abwechslungsreichen Rundreise erleben möchte.

Wer jetzt Lust auf diese reizvollen Traumziele bekommen hat, kann sich in Kassel inspirieren lassen: Toni Wessels, Inhaber von Westour Erlebnisreisen in Kassel und erfahrener Reiseexperte, lädt am Mittwoch, 6. März, zu einem Live-Vortrag im HNA Presse- und Druckzentrum ein.