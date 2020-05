Traut-Immobilien in Kassel bietet Komplettservice

Diese Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Der Immobilienboom endet nicht, er pausiert lediglich. Ich erwarte, dass sich der Markt nach der Corona-Pandemie über Angebot und Nachfrage wieder reguliert. Zwar ist zu beobachten, dass viele Menschen in unsicheren Zeiten wie diesen vorsichtig sind. Potenzielle Käufer scheuen vielleicht aus Unsicherheit über die berufliche Zukunft größere Investitionen, während mancher Verkäufer seine Immobilie als Sicherheit doch lieber halten möchte.

2. Wie sieht Ihre tägliche Arbeitspraxis in Zeiten des Kontaktverbots aus?

Das bestehende Kontaktverbot macht es uns in der täglichen Arbeit natürlich nicht leicht. So bieten wir derzeit grundsätzlich keine Massenbesichtigungstermine an, sondern vereinbaren nur individuelle Termine. Bei unbewohnten Objekten stellen Besichtigungen kein Problem dar, ungleich problematischer ist es bei bewohnten Objekten. Sind dort Eigentümer oder Mieter ebenfalls zugegen, kann es schnell eng werden, sodass wir die vorgegebenen Abstände nicht einhalten können. Daher führen wir derzeit sicherheitshalber keine Besichtigungen bewohnter Objekte durch. Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit einer virtuellen Besichtigung mithilfe eines digitalen Rundgangs durch das Objekt. Eine virtuelle Besichtigung ist ein schönes Tool, das meiner Meinung nach aber eine Besichtigung vor Ort nicht ersetzen kann. Denn betritt man eine Wohnung oder ein Haus, so erlebt man das Objekt mit allen Sinnen, was bei einem digitalen Rundgang in dieser Form nicht möglich ist. Kommt es zur Besichtigung, halten wir bei jedem Kundenkontakt selbstverständlich die geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein. Außerdem merken wir in der täglichen Arbeitspraxis, dass die Menschen in der Corona-Krise vorsichtiger geworden sind, sowohl was die Gesundheit als auch die Finanzen betrifft.