Inhaber Stefan Traut möchte mit der Umfirmierung seines Maklerbüros noch persönlicher werden

Aus SAT-Immobilien wird Traut-Immobilien – seit 01. April firmiert der unabhängige Kasseler Immobilienmakler Stefan Traut mit seinem Team unter seinem Namen. „Das ist persönlicher und jeder weiß sofort, mit wem er es zu tun hat“, sagt Inhaber Stefan Traut.

Zusammen mit Ehefrau und Immobilienmaklerin Nicole Traut und der ausgebildeten Kauffrau im Wohnungswesen Sybille Bruns vermittelt der Inhaber Grundstücke und Immobilienobjekte jeglicher Art.

Egal ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büro- oder Industriestätten – bei Traut-Immobilien fühlt sich der Kunde immer gut aufgehoben und bestens beraten. „Der Kunde braucht sich um nichts kümmern“, sagt Traut.

+ © Stefan Traut Wir nehmen das Objekt professionell in Augenschein, lassen durch einen Fotograf ansprechende Fotos anfertigen und starten anhand von Lage, Ausstattung und Zustand des Objekts Preisfindung und Zielgruppenanalyse. Die Immobilienbewertung nach den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren unter Einbeziehung aller Einflussgrößen ist die Grundlage des Verkaufsprozesses und spiegelt für Käufer und Verkäufer die Seriosität des Verkaufsangebotes wieder. Nach Erstellen eines Exposés übernehmen die Immobilien-Profis die Vermarktung im Online- und Printbereich und führen Besichtigungstermine und Interessentenprüfungen durch. Zu den Dienstleistungen gehört beispielsweise auch, dass notwendige Unterlagen wie Energieausweis, Grundbuchauszüge und Wohnflächenberechnung besorgt und die Solvenz der potentiellen Käufer gecheckt werden. Ist ein potentieller Käufer gefunden, begleiten wir die Kaufabwicklung bis zum Notartermin und führen die Übergabe der Immobilie an den neuen Eigentümer durch.

Durch diese ganzheitliche Betreuung und etablierte Verfahren kann Stefan Traut seit mehr als zehn Jahren auf viele zufriedene Kunden zurückblicken. „Wie im Maklergeschäft üblich, ist die Vermittlung der Objekte für Verkäufer vollkommen frei und der Käufer hat die in der Branche üblichen sechs Prozent Maklerprovision zu tragen“, sagt Traut. Da der Wohnungsmarkt derzeit auch in der Region Kassel sehr angespannt ist, sucht er händeringend nach potentiellen Verkäufern von Häusern oder Eigentumswohnungen. Aufgrund seines großen Kundenstammes an potentiellen Käufer würden es viele Objekte derzeit gar nicht in die offizielle Vermarktung schaffen. „Die Objekte werden uns förmlich aus den Händen gerissen“, sagt Traut. (znb)

Einige unserer Objekte © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut © Stefan Traut

Kontakt: Traut-Immobilien Hafenstraße 2, 34125 Kassel www.traut.immobilien E-Mail: kontakt@traut.immobilien Tel. 0561/5986 1330

Anfahrt: