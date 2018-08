Gesichts-Tattoos: So kann man mit Tätowierungen noch provozieren

Tattoos sind längst Mainstream. Nun provozieren Rapper jedoch mit Gesichtstätowierungen. Auch in der Region lassen sich viele dort beschriften. Verbauen sie sich damit ihre Zukunft?

Jennifer Stevens trug schon ein Tattoo im Gesicht, als so etwas nur Verbrecher wie der US-Sektenführer Charles Manson hatten. Bereits vor mehr als zehn Jahren ließ sich die Frau aus dem Bad Arolser Stadtteil Mengeringhausen eine Blüte auf die Schläfe stechen. Für sie war es ein Symbol der Vergänglichkeit.

"Damals war das noch verpönt", sagt Stevens, die heute 34 ist und als Trendsetterin gelten darf. Gesichts-Tattoos sind immer noch ein Tabubruch, aber trotzdem lassen sich immer mehr vor allem junge Leute Motive ins Gesicht stechen. "Gesichtstätowierungen sind das neue normal", schreibt das US-Magazin "Vice", das eigentlich immer weiß, was gerade angesagt ist oder bald sein wird.

Vor allem HipHopper des Underground-Stils Soundcloud-Rap haben offensichtlich eine Vorliebe dafür. Sie tragen Textfetzen unter den Augen oder wie der Musiker Arnoldisdead ein großes Porträt von Anne Frank auf der Wange. Und sogar der ehemalige Teenie-Star Justin Bieber hat sich etwas unters Auge stechen lassen.

Ein Beitrag geteilt von ARNOLDISDEAD (@arnoldisdead) am Aug 3, 2018 um 5:31 PDT

Das Gesicht ist die letzte Körperstelle, auf der Tattoos noch provozieren können. Ansonsten sind Tätowierungen längst die Helene Fischer des Körperschmucks. Mehr Mainstream geht nicht. Von den 25- bis 34-jährigen Frauen ist laut einer Studie bereits die Hälfte irgendwo beschriftet. Vor einem Jahrzehnt waren es nicht einmal 20 Prozent. Was früher individuell war, sieht heute aus wie eine Uniform.

Stevens war 16 bei ihrem ersten Tattoo und ihr Vater "sehr sauer", wie sie sich erinnert. Heute trägt sie sechs mitunter sehr große Motive auf der Haut. Das mit der Schläfe sei eine Eingebung gewesen. Damals ließen sich Frauen den Steiß tätowieren. Stevens entschied sich für das Gesicht und hat es anders als die vielen Arschgeweihträgerinnen bis heute nicht bereut - auch wenn die gelernte technische Zeichnerin mehrere Jobs "deswegen nicht bekommen hat". Bis vor Kurzem war sie in einer Firma für internationales Kundenmanagement zuständig: "Die hätten mich auch abgelehnt, wenn sie nicht händeringend jemand gesucht hätten mit meinen Sprachkenntnissen." Bisweilen musste sie ihre Blüte bei Kundenterminen mit Make-up bedecken.

Dieses Video stammt nicht von hna.de, sondern von Pro Sieben und der Plattform Glomex.

Michel Friedrich würde so etwas nicht machen. Der 33-Jährige aus Kassel hat "Hardcore" auf der Stirn stehen, seine Lieblingsmusikrichtung. Ein Großteil des restlichen Gesichts wird von rauchenden Totenköpfen bedeckt. "Mein Chef fand das eher nicht so positiv", sagt der Gerüstbauer, der sich auf Facebook "Michel Facetattoo Friedrich" nennt. Aber solche Tätowierungen gehören für den geschiedenen Vater zweier Kinder zu seiner Lebenseinstellung: "Ich will anders sein als die anderen."

In den 70ern provozierten Punks mit einem Irokesenschnitt. Als sie das Dosenbier gegen eine Aktentasche und ein Reihenhaus getauscht hatten, sahen viele von ihnen wie die aus, gegen die sie einst rebellierten. Ein Gesichts-Tattoo bleibt dagegen für immer, wenn man es nicht aufwendig entfernen lässt.

Im Kasseler Tattoo-Studio Jenny B's von Ronja Block fragt man Kunden darum, ob sie sich das gut überlegt haben. Bislang kommen nur wenige, aber manchmal wollen schon 18-Jährige etwas mitten ins Gesicht haben. Ihnen rät Mitarbeiterin Tanja Podjaski: "Mach dir Gedanken darüber, dass du dir mit einem Gesichts-Tattoo Zukunftschancen verbauen kannst." Die Piercerin weiß, wovon sie spricht. Die 26-Jährige ist vom Zeh bis unters Kinn komplett tätowiert, dazu kommen ein Mandala auf der Schläfe, unter dem einen Auge ein Punkt und unter dem anderen ein Zeichen für ungleich.

Ein Beitrag geteilt von Tanja Podjaski (@tanuschka_bodyart) am Jun 15, 2018 um 12:53 PDT

Manchmal spucken alte Leute vor ihr auf die Straße. Das soll so viel heißen wie: "Guck doch mal, wie du aussiehst, Mädchen." Podjaski hat es immer gereizt, anders auszusehen als der Rest der Gesellschaft. Darum hat sie sich auch insgesamt 120 Piercings in den Körper bohren lassen. Früher hat sie die Blicke der anderen gekontert mit Sätzen wie: "Was glotzt du mich so an?" Mittlerweile ist das anders: "Heute lächle ich die Menschen an."

Für die Soziologiestudentin, die gerade ihre Master-Arbeit schreibt, ist ein Gesichts-Tattoo keine andere Veränderung als vergrößerte Brüste. Nur dass das eine gesellschaftlich anerkannt ist, das andere nicht.

Eine alte Tätowierer-Weisheit lautet übrigens: "Hals und Hände ganz am Ende." Die Frage ist nur: Was soll noch beschriftet werden, wenn Hals, Hände und auch das Gesicht schon voll sind? Vielleicht sind im Tattoo-Geschäft die Grenzen des Wachstums bald erreicht. Podjaski sieht für sich hingegen noch kein Ende: "Übertätowierungen gehen immer noch."