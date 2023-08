Trickbetrüger ergaunern EC-Karte und PIN von Seniorin aus Kassel

Neue Masche

+ © Karl-Josef Hildenbrand /dpa Trickbetrüger haben von einer Seniorin die EC-Karte mit Geheimzahl ergaunert. © Karl-Josef Hildenbrand /dpa

Eine hochbetagte Frau aus Süsterfeld-Helleböhn ist am vergangenen Freitag Opfer von Trickbetrügern in Kassel geworden. Mit einer neuen Masche.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatten die Täter die Seniorin am Freitagnachmittag auf dem Festnetzanschluss angerufen, sich glaubhaft als Polizisten ausgegeben und ihr von einer Täterbande erzählt, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei.

Daher wolle man nun mögliche Opfer warnen. Im weiteren Gesprächen befragten die wechselnden Beamten am anderen Ende der Leitung die Frau nach Wertbeständen in ihrer Wohnung, woraufhin sie angab, nur Geld auf dem Bankkonto zu haben.

Daraufhin hätten die falschen Polizisten vorgegeben, die Ersparnisse vom Konto besser in amtliche Verwahrung nehmen zu wollen, da das Geld auch auf der Bank in Gefahr sei. Verängstigt und in dem Glauben, dass ihr Geld in Sicherheit gebracht wird, habe die Seniorin gegen 15 Uhr ihre EC-Karte im Glockenbruchweg, nahe der Leuschnerstraße, an einen vermeintlichen Zivilpolizisten übergeben und nannte auch ihre PIN-Nummer.

Als die Frau eine halbe Stunde nach der Abholung erkannte, dass sie einem Betrug aufgesessen war, ließ sie ihre Bankkarte sofort sperren. Nach bisherigem Ermittlungsstand hätten die Täter in diesem kurzen Zeitraum noch kein Geld abgehoben und gingen somit leer aus.

Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, dunkelbraune, fast schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben lockig), helle Haut, dunkle Augen, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Schnürschuhe aus Stoff. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)