Trickdieb in Kassel und Landkreis: Betrüger gab sich als Pfleger aus

Kassel. In Stadt und Landkreis Kassel wurden Senioren in den vergangenen Tagen mehrfach Opfer eines Trickdiebes. Die Polizei warnt dringend vor dieser Masche.

Ob in allen Fällen ein und derselbe Täter am Werk war, ist unklar. Der Mann klingelte jeweils an den Wohnungstüren und behauptete, ein Pflegedienstmitarbeiter zu sein. In zwei Fällen gab er sich auch als Ordnungsamtsmitarbeiter aus. Tatsächlich hatte er es lediglich auf die Wertsachen der Rentner abgesehen. Am Mittwoch wurden der Polizei sieben Taten gemeldet, am Donnerstag zwei weitere. Aus unterschiedlichen Gründen gaben der oder die Täter dann vor, das Hab und Gut der Rentner überprüfen zu müssen und ließen sich teilweise die Verstecke und die Wertgegenstände zeigen. In mehreren Fällen kam es dabei unbemerkt zum Diebstahl von mehreren hundert Euro. In drei Fällen blieb es beim Versuch, da die Opfer rechtzeitig Verdacht schöpften.

Die Tatorte lagen am Mittwoch alle in Kassel, in der Murhardstraße, Triftweg, Arnimstraße, Bromeisstraße, Am Donnarbrunnen und der Gerhart-Hauptmann-Straße. Am Donnerstag schlug der Trickdieb im Wacholderweg und in Lohfelden zu.

In vielen Fällen ähneln sich die von den Senioren abgegebenen Täterbeschreibungen, bei denen ein gepflegter, freundlicher und athletischer Mann, um die 40 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben wurde, der Deutsch oder Deutsch mit einem ganz leichten ausländischen Akzent sprach.

Hinweise: 0561/ 9100

