Trickdiebe erbeuten Schmuck in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht nach Trickdieben, die eine Seniorin bestohlen haben. © Friso Gentsch/dpa

Trickdiebe haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin in deren Wohnung in Wehlheiden bestohlen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz klingelte gegen 16.10 Uhr ein Mann bei dem späteren Opfer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Grüner Waldweg“.

Die Frau habe den Unbekannten ins Haus gelassen und ihn an ihrer Wohnungstür nach dessen Begehr gefragt. Der Trickdieb gab vor, die Telefonnummer einer Nachbarin zu benötigen, woraufhin die Seniorin mit ihm in die Küche ging, um ihm die Nummer auf einem Zettel aufzuschreiben. Diese Ablenkung nutzte offenbar ein Komplize des Mannes, der sich über die mutmaßlich noch offen stehende Wohnungstür in die Wohnung schlich und nach Wertsachen suchte.

Dort erbeutete der Täter mehrere wertvolle Schmuckstücke und ergriff die Flucht. Kurz darauf verließ auch der Mann, der sich mit der Seniorin in der Küche aufhielt, die Wohnung. Wenige Augenblicke später habe die Frau bemerkt, dass sie bestohlen worden war und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Trickdieben durch mehrere Streifen der Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg, so der Polizeisprecher.

Beschreibung: Der Mann, der die Frau in der Küche ihrer Wohnung ablenkte, ist schätzungsweise 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, Stoffhose und Turnschuhe in nicht bekannter Farbe. Zu seinem Komplizen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich unter Tel. 0561/ 9100. (use)