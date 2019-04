Trickdiebe stehlen auf dem Mittelaltermarkt in Kassel

Kassel. Beim Mittelaltermarkt auf dem Königsplatz haben Donnerstagabend Trickdiebe an einem Verkaufsstand die Tageseinnahmen gestohlen.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise auf die Täter, von denen einer als etwa 1,65 Meter groß, 57 bis 58 Jahre alt und sehr schlank beschrieben wird. Er soll kurze schwarze Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Außerdem trug er ein hellbraunes Sakko und sprach deutsch mit slawischem Akzent.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Leonie Klement trat der beschriebene Täter gegen 18.30 Uhr an einen Verkaufstand heran und verwickelte den Händler in ein Gespräch, in dem er laufend unsinnige Fragen gestellt habe. Währenddessen hatte sich ein zweiter Täter dem Stand von hinten genähert und die hintere Zeltwand ein Stück aufgeschnitten. Durch die Öffnung gelangte der Dieb vermutlich in das Zelt und klaute dort eine Kassette mit den Tageseinnahmen.

Hinweise: Tel. 05 61/9100