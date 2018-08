Trockenheit in Kassel: Bis Oktober wird Wasserentnahme verboten

Kassel. Aufgrund der Trockenheit untersagt die Stadt Kassel, Wasser aus Fließgewässern der zweiten und dritten Ordnung zu entnehmen.

Die Verfügung gilt ab Samstag, 18. August, bis Freitag, 31. Oktober. Sie betrifft laut einer Pressemitteilung der Stadt Kassel oberirdische Flüsse und Bäche wie die Losse und die Ahna (Gewässer zweiter Ordnung) sowie den Wahlebach, den Grunnelbach oder den Geilebach (Gewässer dritter Ordnung). Nicht betroffen ist die Fulda, da sie ein Fluss der ersten Ordnung ist.

Aufgrund der Trockenheit sind die Wasserstände in vielen Flüssen und Bächen in Kassel sehr niedrig. Wann sich das ändert, ist derzeit nicht absehbar - auch die Schauer der vergangenen Tage konnten daran nichts ändern. Die Niederschlagsmengen sind noch immer weit geringer als in den vergangenen Jahren.

Es besteht die Gefahr, dass das biologische und ökologische Gleichgewicht nachhaltig gestört wird. Eine Entnahme von Wasser - beispielsweise um Gärten zu bewässern oder Autos zu waschen - könnte die Tier- Pflanzenwelt in den Bächen und Flüssen gefährden und einer nötigen Selbstreinigung entgegenwirken. Das gilt laut der Stadt Kassel auch dann, wenn an einzelnen Stellen noch ein höherer Wasserstand beobachtet wird.

Auch in anderen Orten der Region ist es derzeit verboten, Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen zu entnehmen: Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis, Kreis Kassel, Kreis Hersfeld-Rotenburg.

