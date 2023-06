Trockenstress: Immer mehr Bäume in der Stadt Kassel sind krank

Von: Andreas Hermann, Claudia Feser

Teilen

Die Halteverbotsschilder stehen bereits: Zehn bis zu 20 Meter hohe Ahornbäume, die von der Rußrindenkrankheit befallen sind, müssen heute an der Tannenstraße gefällt werden. © andreAs fischer

Erneut müssen Ahornbäume gefällt werden

Kassel – Der Klimawandel und die damit verbundene Dürre führen zu starken Schädigungen des städtischen Baumbestandes in Kassel. „Massenhaft“ und „verteilt über das gesamte Stadtgebiet“ seien die Trockenschäden inzwischen an Bäumen erkennbar, erklärt ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Der Mangel an Wasser und Nährstoffen lässt die natürlichen Abwehrkräfte der Bäume stark schwinden. Dadurch steigt die Anfälligkeit für Schädlinge und für in der Region neuartige Krankheiten. Ein Beispiel: Die im Mai erstmalig bei zwei Bergahorn-Bäumen im Park Schönfeld entdeckte Rußrindenkrankheit (siehe Bericht rechts) scheint sich nach Angaben der Stadt „aktuell sehr schnell“ zu verbreiten. Die Folge: Nach den beiden Bäumen, die im Park Schönfeld fallen mussten, müssen kurzfristig zehn weitere von der Krankheit befallene Ahornbäume im Vorderen Westen im Bereich der Tannenstraße gefällt werden. Die Fällung ist für den heutigen Dienstag vorgesehen. Betroffen sind Bäume mit einer Größe von bis zu 20 Metern.



Die Rußrindenkrankheit schädige in kürzester Zeit 80 Jahre alte Bäume, berichtet das Umwelt- und Gartenamt. Auch für den Menschen ist der Pilzbefall wegen der Sporen nicht ganz ungefährlich. Um heute bei der Fällung die Sporen-Verbreitung im Bereich der Tannenstraße zu minimieren, würden die Bäume vorher durch die Kasseler Berufsfeuerwehr intensiv bewässert, kündigt die Stadt an. „Die direkten Anwohner werden über die Arbeiten informiert und gebeten, die Fenster während der Fällarbeiten geschlossen zu halten.“ Die Jugendherberge und die evangelische Kindertagesstätte, die sich in der Nähe befinden, seien aber nicht betroffen. Für die Dauer der heutigen Fällarbeiten müsse ein umfangreiches Halteverbot in diesem Bereich angeordnet werden.



Die Stadt Kassel verfolgt die Entwicklung der Schäden an ihrem Baumbestand mit Sorge. Die Dürreperioden der vergangenen Jahre führten vermehrt zu Gesundheitsproblemen der städtischen Bäume. Mehr und mehr Bäume stünden unter Trockenstress: „Baumkronen verdorren, bilden Trockenäste oder sterben ab“, sagt ein Sprecher der Stadt Kassel. Betroffen seien inzwischen nicht nur Bäume an Straßen und in hochverdichteten innerstädtischen Bereichen, sondern zunehmend auch Bäume in Parkanlagen, die vergleichsweise günstige Baumstandorte hätten.

Hintergrund

Die Rußrindenkrankheit wird durch einen Pilz verursacht. Hitzeperioden fördern das Wachstum und die Sporenbildung von Cryptostroma corticale an Ahornbäumen. Unter den sich ablösenden Rindenplatten sind schwarze stäubende Flächen zu beobachten, auf denen sich 100 Millionen Sporen pro Quadratzentimeter befinden können. Die Inhalation der Sporen kann eine Entzündung der Lungenbläschen sowie Reizhusten, Atemnot und Schüttelfrost auslösen.

(Andreas Hermann und Claudia Feser)

Mit lila Farbe markiert: Einer der kranken und zur Fällung vorgesehenen Bäume an der Tannenstraße. © Fischer, Andreas