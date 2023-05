Türken feierten in Kassel mit beflaggten Autos

Von: Christina Hein

Jubelnde Türken in Kassel: Bis kurz vor Mitternacht kurvte ein Autokorso der Erdogan-Anhänger durch die City – hier an der Unteren Königsstraße. © Christina Hein

Nach der Wahl: Stundenlang kurvten Erdogan-Anhänger am Sonntagabend durch Kassels City

Kassel – Nicht nur in der Türkei haben am Sonntag, am Tag der Stichwahl um das Amt des türkischen Präsidenten, die Massen gejubelt. Wie in anderen deutschen Städten feierten Anhänger von Recep Tayyip Erdogan auch in Kassel dessen knappen Wahlsieg: mit einem stundenlang hupenden Auto-Korso. Erdogan von der islamisch-konservativen AKP ist nach 20 Jahren an der Macht wiedergewählt worden.

Kaum stand am Sonntagabend das Ergebnis fest und Erdogans säkularer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu hatte seine Niederlage eingeräumt, da machten sich die Erdogan-Fans auf den Weg – Treffpunkt war das Bettenhäuser Wahllokal im Niestetalweg, wo viele ihre Stimme abgegeben hatten. Zum Hotspot der Flaggenparade wurden der Stern und die Untere Königsstraße. Dort machten die Menschen Handyfotos und winkten den Fahrern zu.

Die Polizei registrierte rund 100 Pkw. Geschätzt waren 250 Menschen in Autos unterwegs. Sie kreisten via Untere Königsstraße um den Stern. „Es war insofern ruhig, als keine größeren Straftaten verzeichnet wurden“, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich einigen Verkehrsvergehen musste die Polizei nachgehen. Um 23.45 Uhr war der Autokorso aufgelöst.

Aber in Kassel gab es auch Enttäuschung: „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass Erdogan die Wahl verliert“, sagt ein 32-jähriger Kasseler Lehrer türkischer Herkunft. „Ich dachte, wir kriegen die Kurve und war am Schluss ernüchtert.“ Das Wahlergebnis habe er am Fernseher verfolgt. Sein soziales Umfeld – nicht nur in der Familie – sei gespalten. Sogar Vater und Mutter hätten unterschiedlich gewählt. Diese große Polarisierung sei schmerzhaft und verursache „superviel Leid“. Für den großen Zuspruch für Erdogan in Deutschland hat er eine Erklärung: Es sei das verständliche Streben nach Zugehörigkeit. „Die Türken hierzulande suchen über den Kontinent nach Anerkennung und haben sich für den vermeintlich starken Macher Erdogan entschieden.“ Kritisch sieht der 32-Jährige, dass „in der Türkei demokratische Strukturen dekonstruiert worden sind“.

Auch der Kasseler Grünen-Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic, der im Rahmen der OSZE an den Wahlbeobachtungsmissionen teilgenommen hat, bezweifelt faire Wahlen in der Türkei: „Ein Glückwunsch zur Wahl fällt schwer, weil es kein fairer Wettbewerb war und damit diese Wahlen kein Gewinn für das Land sind.“ Es sei „bitter für die Menschen in der Türkei“, die erneut mit über 80 Prozent am zweiten Wahlgang teilgenommen haben: „Aber: Faire und freie Wahlen fanden nicht statt.“ Jeder echte Wettbewerb lebe von gleichen Bedingungen für alle Kandidaten. „Chancengleichheit wurde jedoch von Erdogan und der Regierung außer Kraft gesetzt.“ Die mediale Berichterstattung über die Kandidaten und Parteien sei sehr stark zum Vorteil des Amtsinhabers verlaufen. Neben der Menge an Sendezeit, die Erdogan für sich beanspruchen konnte, sei diese Verzerrung durch die Qualität der Berichterstattung verstärkt. Ein gefälschtes Video brachte den Herausforderer zuletzt zusätzlich in Verruf.

„Wahlen sind nicht frei, wenn Medien im Interesse eines Kandidaten handeln, sind nicht demokratisch, wenn Gerichte Personen verhaften und nicht zu Wahlen zulassen“, so Mijatovic. Der Europarat werde die Türkei weiter auffordern, zu den Grundfesten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zurückzukehren.“