Der letzte Akt beim Auto-Selbstbau: SLS seit 25 Jahren auf Tuning spezialisiert

Chiptuning ermöglicht, die Leistung des Motors zu steigern, ohne ihn um- oder ausbauen zu müssen. Die Firma SLS aus Hofgeismar erklärt, worauf es vielen Tunern ankommt.

Wer aus seinem Auto mehr Leistung herausholen möchte und es optisch aufwerten will, stößt nicht erst zuletzt auf den Begriff des Tunings. Ohne den Motor um- oder ausbauen zu müssen, lässt sich seine Leistung durch sogenanntes Chiptuning steigern.

Ein Gebiet auf das sich die Hofgeismarer Firma SLS-Tuning spezialisiert hat. „Wir lesen den Datensatz aus dem Steuergerät heraus, modifizieren diesen und schreiben den modifizierten Datensatz wieder in das Steuergerät ein, um die Leistung eines Motors zu steigern“, erklärt Steffen Johannes, der die Firma seit 1994 betreibt. Der gelernte Großhandelskaufmann hat mit 18 begonnen, sein erstes eigenes Auto aufzutunen.

Nicht alle gehen direkt zum Fachmann, um die Leistung ihres Autos zu steigen: „Viele Leute bauen sich ihr Fahrzeug selber. Einige kommen beispielsweise mit einem komplett alleine zusammengebautem Motor, um das Auto hier abstimmen zu lassen.“ Er sagt: „Wir sind dann das letzte Glied in der ganzen Kette.“ Die Tuner-Saison gehe von März bis Ende Oktober. „Dann fahren die meisten Autos nicht mehr, weil die mittlerweile alle Saisonkennzeichen haben. Wer einen Porsche fährt, fährt den nicht im Winter“, sagt Johannes.

+ Hat sich schon früh für Autos interessiert: Steffen Johannes von SLS-Tuning. Er kann sich kein Auto vorstellen, das noch nicht in seiner Werkstatt war. © Leonie Krzistetzko

Seine Kunden würden vor allem durch das Internet auf ihn aufmerksam. Sie kämen aus ganz Deutschland, Norwegen und Schweden, seien zum Großteil männlich und im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Den meiste sei es wichtig, dass alle Änderungen mit dem Tüv konform sind. „Wir lassen dementsprechend auch so gut wie jede Leistungssteigerung vom Tüv eintragen, damit das Auto nach der Modifizierung legal gefahren werden kann.“

Beim Chiptuning müsse man beachten, die Parameter nicht zu hoch programmieren – das könnte gefährlich werden: „Wenn man zum Beispiel bei einem Dieselmotor zu viel Drehmoment freigibt, ist das direkt schädlich für das Getriebe.“ Seit fünf Jahren liege das Hauptgeschäft von SLS in Asien, erzählt Johannes: „Wir betreuen dort einen großen Händler, der unser Produkt dort verkauft.“ Für ihn ist es der spannendste Bereich: „Der Markt unterscheidet sich sehr von dem in Deutschland. In Asien wollen die Leute einfach die schnellsten Auto fahren und es gibt keinen Tüv. Außerdem spielt hier Geld keine Rolle.“

Doch auch in Deutschland lassen sich die Tuner die Optimierung ihres Wagens einiges kosten: „Wir haben hier manchmal Autos, die wir für 30 000 bis 40 000 Euro bei einer reinen Leistungssteigerung umbauen“, so Johannes.

Einen Stillstand gebe es in der Szene nicht: „Die Leute verbessern ständig irgendetwas an ihrem Auto. Wenn wir ihren Wagen auf 400 PS umgebaut haben, kommen sie innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder und wollen 500 PS.“

