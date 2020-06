Männer bedrohen Mitarbeiterin in Tankstelle mit Waffe

Bei einem Überfall in Kassel auf eine Tankstelle setzten die Täter eine Waffe ein. Symbolbild

Unbekannte Täter haben mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in Kassel überfallen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht

Überfall auf Tankstelle in Niederzwehren in Kassel

in Mitarbeiterin mit Schusswaffe bedroht

Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer haben die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Kassel am Mittwochabend, 10.06.2020, bei einem Überfall mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet.

Die Täter betraten nach Angaben der Polizei gegen 2 Uhr die Tankstelle an der Frankfurter Straße im Stadtteil Niederzwehren. Die Unbekannten erzwangen das Geld und flohen anschließend zu Fuß in Richtung eines Einkaufszentrums.

Überfall in Kassel: Täterbeschreibung

Die Polizei hat eine Beschreibung der Täter veröffentlicht: Der eine Mann trug demnach einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe mit weißen Applikationen.

Der andere Mann war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Baseballkappe und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen auf dem Oberschenkel bekleidet. Er schwarze Schuhe. Beide Täter waren bei der Tatausführung mit einem sogenannten Mund-Nase-Schutz maskiert.

Überfall in Kassel: Kriminalität sinkt

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2019 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit weniger als 365.000 Straftaten wurden rund 2 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2018.

Elf Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Damit ist der Wert von 2019 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980. Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2019 zurück: Sie ist auf 5823 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken.

Im Jahr 2018 waren es 5971, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2019 auf einen historischen Tiefstand gesunken, heißt es vom Innenministerium.

