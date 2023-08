Überraschendes Aus in Kassel: Aufsichtsrat beruft NVV-Geschäftsführer Müller ab

Von: Andreas Hermann

Steffen Müller Ex-Geschäftsführer des NVV © Fischer, Andreas

Hintergründe noch völlig unklar

Kassel – Völlig überraschend hat der Aufsichtsrat den Geschäftsführer des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), Steffen Müller abberufen. Die Gründe sind noch völlig unklar. Steffen Müller war seit 1. Oktober 2019 Geschäftsführer des NVV und hatte in dieser Funktion Wolfgang Rausch abgelöst. Zuvor war Müller beim NVV als Prokurist und Personalleiter tätig.

Der NVV plant und finanziert mit dem Land das regionale Bus-, Tram- und Eisenbahnverkehrsangebot im Raum Nordhessen, also in Kassel sowie in den Landkreisen Kassel, Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Dem NVV-Aufsichtsrat gehören der Kasseler Oberbürgermeister, die Landräte der nordhessischen Landkreise und Vertreter des Landes Hessen an.

„Die Abberufung des Geschäftsführers hat keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb des NVV, teilte am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin mit. Die Mitarbeiter seien am Donnerstagmorgen über die Abberufung informiert worden. Der NVV bitte um Verständnis, dass sich das Unternehmen zu den Gründen von Müllers Ausscheiden nicht weiter äußere und auch noch keine Aussage zu einer möglichen Nachbesetzung der Geschäftsführung treffen werde, hieß es lediglich.

(Andreas Hermann)