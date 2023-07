Umleitung und Ersatzbusse: Altmarktkreuzung ist Großbaustelle

Von: Thomas Siemon

Über den Altmarkt können wegen einer Großbaustelle keine Straßenbahnen mehr fahren. Auch für den Autoverkehr ändert sich einiges.

Kassel – Mit 35 000 Autos und Lkw sowie 1700 Bahnen und Bussen, die dort täglich fahren, ist der Altmarkt eine der wichtigsten Kreuzungen in Kassel. In den nächsten Wochen kommt es hier zu erheblichen Behinderungen. Ursache dafür ist der Austausch von Gleisbögen und Weichen, die dort seit über 20 Jahren liegen. Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen, ab dem kommenden Wochenende beginnt die heiße Phase.

„Wir haben das alles so gut wie möglich vorbereitet, aber es wird erhebliche Behinderungen geben“, sagt Jörg Schüßler vom städtischen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) habe die Baustelle mit einem langen Vorlauf geplant, die schweren Stahlteile seien schon im vergangenen Jahr geliefert worden. Solche Großbaustellen lege man deshalb in die Schulferien, weil da erfahrungsgemäß weniger Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule unterwegs seien. Eine Besonderheit habe man von städtischer Seite nicht planen können. Und zwar die Baustelle auf der Autobahn (Südtangente), die seit Mai läuft und für mehr innerstädtischen Verkehr sorgt. An der Empfehlung ab Freitag für die darauffolgenden drei Wochen ändert das allerdings nichts. Ab dem Platz der Deutschen Einheit (Großer Kreisel) wird eine Umleitung ausgeschildert. Die führt über die Dresdener Straße Richtung Hafenbrücke und von dort über die Wolfhager Straße zum Innenstadtring. Auch in der Gegenrichtung sollte man nach Möglichkeit den Altmarkt meiden, sagt Jörg Schüßler.

Trotz der Baustelle ist die Altmarktkreuzung zumindest teilweise nutzbar. Die wenigsten Einschränkungen gibt es auf der Brüderstraße und der Kurt-Schumacher-Straße, wo jeweils der Linksabbieger gesperrt ist.

Unter anderem für die Busse der KVG, die im Ersatzverkehr für die Straßenbahn fahren, sind sogenannte U-Turns eingerichtet. So kommt man dann beispielsweise von der Fuldabrücke weiter Richtung Stern. Und zwar über ein kleinen Umweg Richtung Weserstraße, eine Wendemöglichkeit und dann weiter Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

In den nächsten Tagen können keine Straßenbahnen über den Altmarkt fahren. Für den Autoverkehr sind lediglich die Linksabbieger von der Brüderstraße und der Kurt-Schumacher-Straße sowie Lagerflächen am Straßenrand gesperrt. Auf die Veränderungen ab Freitag, 28. Juli, sollte man sich allerdings frühzeitig einstellen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es eine ausgeschilderte Umleitung (siehe Grafik). Hier die Einschränkungen an der Altmarktkreuzung in der Bauphase ab Freitag, die drei Wochen Bestand haben werden.

Steinweg, Brüderstraße: Der Linksabbieger Richtung Kurt-Schumacher-Straße bleibt gesperrt. Geradeaus Richtung Weserstraße und nach links Richtung Fulda-brücke kann man fahren.

Fuldabrücke/Leipziger Straße: Nach links Richtung Brüderstraße kann man während der gesamten Bauarbeiten fahren. Die Geradeausspur Richtung Kurt-Schumacher-Straße und Stern ist gesperrt. Dorthin kommt man über einen sogenannten U-Turn. Diese Wendemöglichkeit besteht an der Weserstraße, die man über den Rechtsabbieger erreicht.

Weserstraße: Die Geradeausspur und der Linksabbieger werden gesperrt. Der Rechtsabbieger Richtung Kurt-Schumacher-Straße und Stern bleibt offen.

Kurt-Schumacher-Straße: Hier ist nur der Linksabbieger Richtung Weserstraße/Katzensprung gesperrt. Man kann nach rechts Richtung Brüderstraße/Steinweg abbiegen und geradeaus Richtung Fuldabrücke/Leipziger Straße fahren.

KVG: Bis zum Donnerstag, 27. Juli, ist die Altmarktkreuzung für den Straßenbahnverkehr komplett gesperrt. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) fährt einen Pendelverkehr. Im Osten sind die Bahnen auf der Lossetalstrecke bis zum Betriebshof an der Leipziger Straße/Sandershäuser Straße unterwegs. Von dort fahren Busse Richtung Stern. Die nutzen die Wendemöglichkeiten (U-Turns) an der Weserstraße und der Kurt-Schumacher-Straße. Die Busse fahren in einem Ringverkehr und binden auch die übrigen Strecken an. Die Linien 1, 3, 6 und 7 von der Ihringshäuser Straße sowie aus Wolfsanger enden am Katzensprung. Von dort geht es mit dem Bus weiter zum Stern. Hier kommen auch die Bahnen aus dem Kasseler Westen und Süden an. Mit Betriebsbeginn am Freitag, 28. Juli, sollen wieder Bahnen über die Altmarkt fahren. Der Austausch der Gleise an der Leipziger Straße bis zur Haltestelle Sandershäuser Straße dauert noch bis zum Freitag, 1. September. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 4.30 Uhr fahren dann keine Bahnen, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Großbaustelle Altmarkt: Hier werden in den Sommerferien Weichen und Gleisbögen der KVG erneuert. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. © Dieter Schachtschneider