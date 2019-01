Umbau für 25 Mio. Euro: Umstrittene Sanierung des Kasseler Rathauses beginnt am Montag

So soll der Rathausflügel Ende 2021 aussehen: Der Entwurf der Berliner Architekten sieht großformatige Fenster vor. Zudem wird es in Richtung Karlsplatz öffentlich zugängliche Balkone geben, die zum Teil verglast sind.

Die umfassende Sanierung des Rathausflügels an der Oberen Karlsstraße beginnt am Montag. Die Bauarbeiten bringen Einschränkungen für die Autofahrer mit sich.

So werden die Parkdecks im Rathausflügel ab 1. Februar und bis zum Abschluss der Bauarbeiten Ende 2021 geschlossen. Auch im Rathausinnenhof müssen die Parkflächen teilweise gesperrt werden. Weil bereits am kommenden Montag der Bauzaun aufgestellt wird und die Obere Karlsstraße dafür halbseitig gesperrt werden muss, gilt dort eine Einbahnstraßenregelung. Die Ausfahrt vom Karlsplatz ist dann nur noch in Richtung Friedrichsplatz möglich. Die Zufahrt bleibt über die Fünffensterstraße weiter möglich.

Ab 1. März wird dann zusätzlich ein Drittel der Parkplätze auf dem Karlsplatz gesperrt. Die Fläche wird für Baumaterial benötigt.

Sobald die parallel laufenden Umbauarbeiten auf der Oberen Königsstraße in den Sommerferien in die heiße Phase gehen, werden sämtliche Parkplätze auf dem Karlsplatz wegfallen. Nur wenige Anlieger und Behindertenparkplätze werden frei bleiben. Nach den Ferien werden Teile des Karlsplatzes wieder zum Parken zur Verfügung stehen. Die Stadt verweist darauf, dass auch während des Umbaus des Karlsstraßenflügels in der Innenstadt genug Parkplätze zur Verfügung stehen werden.

Für die Sanierung des Rathausflügels fließen 16,3 Millionen Euro aus einem Förderprogramm von Bund und Land. Die restlichen neun Millionen Euro finanziert die Stadt. Das 1974 erbaute Gebäude wird entkernt und neu aufgebaut. Bei einem Architekturwettbewerb hatten sich die Berliner Architekten Hanns-Peter Wulf und Thomas Bolwin durchgesetzt.

Die Sanierung des Rathauses ist umstritten. CDU und Linke lehnten diese ab. Sie forderten stattdessen, mehr Geld in Schulen zu stecken.

Rot-Grün sieht Handlungsdruck wegen Brandschutzmängeln und Schadstoffen

Der Rathausflügel an der Oberen Karlsstraße sieht noch so aus wie zur Bauzeit. Er war zwischen 1974 und 1977 als Erweiterung errichtet worden. Weil seit dieser Zeit keine grundlegende Sanierung stattgefunden hatte, sah die Stadt einen dringenden Bedarf. Vor allem wegen Brandschutzmängeln und einer Schadstoffbelastung sah die rot-grüne Rathausregierung Handlungsdruck.

Die Vorbereitungen für die Generalsanierung laufen bereits seit drei Jahren. Denn zunächst mussten für die Stadtbibliothek, die im Frühjahr 2018 vom Karlsstraßenflügel ins Victoria-Hochhaus an der Rathauskreuzung umgezogen war und die weiteren dort ansässigen Behörden Ausweichquartiere gesucht und geschaffen werden.

Nachdem der Umzug von insgesamt 450 Mitarbeitern im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, können die Bauarbeiten nun richtig starten. Dabei handelt es sich um ein Großprojekt. Denn das achtstöckige Gebäude hat eine Geschossfläche von 10.500 Quadratmetern. Bislang fanden dort 350 Büros Platz.

Krebserregendes Formaldehyd

Ein großes Problem des Gebäudes ist die Belastung durch Formaldehyd. Die chemische Verbindung gilt als krebserregend. Als Klebstoffbestandteil kam Formaldehyd beim Innenausbau zum Einsatz. Deshalb müssen alle Wände, Decken und Schränke entsorgt werden. Hinzu kommen Brandschutzmängel, die behoben werden müssen. Zudem werden die maroden Fenster ausgetauscht. Auch Heizkörper, Strom- Wasser- und Gasleitungen sowie die Fußböden werden erneuert. Die Fassade wird modernisiert.

Beim ausgelobten Architekturwettbewerb der Stadt Kassel hatte die Bürogemeinschaft der Berliner Architekten Hanns-Peter Wulf und Thomas Bolwin den ersten Preis errungen. Ihre Fassadengestaltung sieht großformatige Fenster sowie Balkone zum Karlsplatz vor. Durch eine Verglasung, die über drei Stockwerke reicht, wird sich den Mitarbeitern und Besuchern des Rathauses ein beeindruckender Ausblick über die Stadt bieten.

Die Verbinderbauten, die zwischen dem Karlsstraßenflügel und dem historischen Teil stehen, werden nicht saniert.