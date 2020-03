Große Begeisterung nach Umstyling von Frank Bosshammer

Einfach mal etwas Neues ausprobieren – das dachten sich wohl die Kandidatinnen, die das Umstyling von Frank Bosshammer gewonnen haben.

Alle drei erhielten eine individuelle Typberatung inklusive neuem Haarschnitt, einem frischen Make Up und einer anschließenden Stylingberatung, um den Look Zuhause nachstylen zu können. Sie sind begeistert von der Arbeit von Frank Bosshammer und seinem Team.

Und hier sind ihre neuen Looks:

„Ich finde den Haarschnitt wirklich wunderschön“, sagt die 31-Jährige Mutter zweier Kinder, die ihre Haare bislang immer in einem „sehr langweiligen“ Zopf trug, wie sie selbst findet. Bei ihr hat sich der Schönheitsspezialist für einen femininen Bob mit karamellfarbenen Strähnchen entschieden. Dank der angewandten Balayage-Technik wirken die Strähnchen ganz natürlich.

„Das bin doch nicht ich", sagt Sandra Böttcher ungläubig, als sie sich das erste Mal sieht. Aus ihrem feinen Haar hat der Experte einen hellblonden Long Bob mit Pony gezaubert. Der Stufenschnitt verleiht dem Haar sofort deutlich mehr Volumen und ihre roten Lippen lassen sie nach der Typverwandlung noch selbstbewusster wirken. Sie ist zufrieden: „Das Mitmachen hat sich gelohnt. Ich gefalle mir richtig gut."

Jutta Bente hat Frank Bosshammer „voll und ganz vertraut“ und wurde nicht enttäuscht – im Gegenteil: „Ich sehe zehn Jahre jünger aus. Mindestens." Der erfahrene Friseur wusste sofort, was zu ihr passt: ein frecher, leicht asymmetrischer Kurzhaarschnitt in kaltem Rot. Visagistin Nihal Erenulug komplettierte ihren Look mit einem professionellen Make-Up. Jutta Bente ist begeistert.

