Unbekannte stecken mehrere Container in Kassel an

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben mehrere Müllcontainer in Kassel angesteckt. © HNA-Archiv

Mehrere Müllcontainer sind in der Nacht zum Dienstag in den Stadtteilen Wesertor und Fasanenhof angezündet worden.

Kassel - In zwei Fällen wurden durch die Hitzeentwicklung auch geparkte Autos beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und auf das Konto ein und derselben Täter gehen.

Der erste Brand in der Straße „Töpfenmarkt“ war gegen 4 Uhr gemeldet worden. Dort waren zwei Altpapiertonnen in Flammen aufgegangen. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein weißer VW Up und ein Verkehrsschild beschädigt. Nahezu zeitgleich meldeten Passanten die brennenden Müllcontainer in der Müllergasse und der Artilleriestraße. Nur wenige Minuten später mussten Feuerwehr und Polizei dann zu dem Brand in die Mönchebergstraße ausrücken. Dort waren weitere drei Müllcontainer durch Feuer zerstört worden. Zuletzt wurden gegen 4.30 Uhr drei brennende Papiercontainer in der Josephstraße/Ecke Ysenburgstraße, gemeldet. Das Feuer griff auf einen geparkten grauen VW Passat und drei Altglascontainer über, die ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Fahndung nach den Tätern führte nicht zum Erfolg. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)