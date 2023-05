Unbekannte stehlen schwarzen BMW X 5 in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Unbekannte haben einen BMW X 5 in Kassel gestohlen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen schwarzen BMW X 5 in der Lindenbergstraße im Stadtteil Forstfeld gestohlen.

Kassel - Das Fehlen des Wagens, der am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr noch in einer Garageneinfahrt stand, wurde am Freitagmorgen, um 5 Uhr, festgestellt, teilt Polizeisprecher Mathias Mänz mit. Die nach der Mitteilung des bestohlenen Fahrzeugbesitzers eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem rund zwölf Jahre alten SUV im Wert von etwa 23 000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Derzeit ist noch unklar, wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, so der Polizeisprecher.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Laufe der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl stehen könnten.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei in Kassel. (use)