Mehr Unfälle mit Motorrädern - Nordhessische Polizei will mehr Aufklärung

Da die Zahl der Motorradunfälle zuletzt wieder angestiegen ist, will die Polizei mit mehr Aufklärung aller Verkehrsteilnehmer und intensiven Kontrollaktionen im Straßenverkehr dagegensteuern.

Damit folge das Polizeipräsidium Nordhessen den landesweiten Konzeptionen „Du hast es in der Hand“ und „Steigerung der Verkehrsregeltreue motorisierter Zweiradfahrer“, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.

Ereigneten sich im Jahr 2017 noch 532 Unfälle mit Motorradbeteiligung, so waren es letztes Jahr 92 Unfälle mehr. Bei den 624 Unfällen sind 460 Beteiligte verunglückt. Zwölf Menschen starben dabei auf nordhessischen Straßen. Das sind zwei Unfalltote mehr als noch im Jahr davor. Der Anstieg der Gesamtverletzten ist noch deutlicher.

Auch wenn die Zahl der Schwerverletzten von 171 auf 151 zurückging, stieg die Zahl der Unfälle, bei denen ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde von 229 im Jahr 2017 auf 297 Verletzte im vergangenen Jahr. „In den meisten Fällen ist ein Mann verletzt worden, da Männer die deutlich größere Gruppe der Motorradfahrer bilden“, so Werner.

In den meisten Fällen der Unfälle mit Motorradbeteiligung fuhren die Beteiligten, darunter fallen auch Autofahrer, andere Zweiradfahrer und Fußgänger, zu schnell, mit zu geringem Abstand oder waren unachtsam, so die Bilanz der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Nordhessen. In den nächsten Wochen wird die Polizei unter der Federführung der Direktion Verkehrssicherheit Schwerpunktkontrollen an neuralgischen Motorradstrecken in ganz Nordhessen machen.

Erst am Sonntag ist eine Motorradfahrerin in Philippsthal (Kreis Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.