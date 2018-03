Nach Unfall auf A49 am Kreuz Kassel-West: 60-jähriger Fahrer jetzt gestorben

Kein Fremdverschulden festgestellt

Kassel. Der 60-jährige Mann, der am Montag, 12. März, im Abfahrtsbereich der A 49 zur A 44 am Kreuz Kassel-West einen Verkehrsunfall hatte, ist in einem Kasseler Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt.