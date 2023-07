Unfall in Kassel: Auto und Straßenbahn kollidieren – Straße gesperrt

Von: Lara Thiele

Auf der Frankfurter Straße in Kassel ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt.

Kassel - Auf der Frankfurter Straße in Kassel ist es am Freitag gegen 8.50 Uhr in Höhe der Straße Wartekuppe zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Laut Mitteilung der Polizei sind in dem Auto offenbar zwei Insassen schwerer verletzt worden. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur Art der Verletzungen lägen momentan noch nicht vor.

Aufgrund des Unfalls ist die Frankfurter Straße ab der Altenbaunaer Straße in Richtung Innenstadt momentan gesperrt. Das betrifft auch den Straßenbahnverkehr. Ein Gutachter wird in die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingebunden. Wie lange die Sperrung dauert, ist der Polizei zufolge noch unklar. (Lara Thiele)

Erst vor wenigen Tagen kollidierte in Kassel eine Straßenbahn mit einem Lkw. Elf Menschen wurden verletzt.