Unfall: 78-Jähriger erleidet vermutlich Herzinfarkt und stirbt im Krankenhaus

Vermutlich infolge eines Herzinfarktes verlor ein 78-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Der traurige Vorfall am Heiligabend ereignete sich gegen 11.45 Uhr am Martinsplatz in Kassel. Wie die Polizei berichtet, verstarb der 78-jährige trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später in einem Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 7000 Euro beziffert.

Rubriklistenbild: © picture a lliance / Jan Woitas/dp