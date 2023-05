Schwerer Unfall in Kassel: Pedelec-Fahrer nach Sturz am Auedamm in Lebensgefahr

Von: Kathrin Meyer

Ein 55-jähriger Fahrradfadfahrer hat am Donnerstagabend bei einem Unfall auf dem Kasseler Auedamm lebensgefährliche Verletzungen erlitten. (Symbolbild) © IMAGO / Fotostand

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend bei einem Unfall auf dem Auedamm in Kassel lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Kassel - Laut Polizei handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Alleinfall. Der Mann war nach Aussagen von Zeugen gegen 18.35 Uhr auf dem für Pedelec-Fahrer freigegebenen Gehweg in Richtung Orangerie unterwegs.

Offenbar wollte der Mann über einen abgesenkten Bordstein vom Gehweg auf die Straße wechseln und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann aus dem Landkreis Kassel schwere Kopfverletzungen zu. Wegen des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen musste der Auedamm vorübergehend gesperrt werden. Gegen 19.30 Uhr konnte die Polizei die Straße wieder freigeben. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (Kathrin Meyer)

