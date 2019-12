A7: Unfall zwischen Lutterberg und Kassel-Nord - Zwei Schwerverletzte, dritter Unfallbeteiligter wird gesucht

Unfall auf der A7 zwischen Lutterberg und Kassel-Nord: Zwei Personen wurden schwer verletzt - die Polizei sucht nach einer dritten Person, die zu Fuß vom Unfallort verschwunden ist.

Der schwere Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 6 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hann.Münden-Lutterberg und Kassel-Nord. Beteiligt waren zwei Pkw und ein Lkw.

Zwei Insassen wurden bei dem Unfall schwer, laut Polizei aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Süden zunächst voll gesperrt. Mittlerweile wird der verkehr einspurig an der Unfalstelle vorbeigeführt - es staut sich auf etwa fünf Kilometern.

Dritter Unfallbeteiligter entfernte sich zu Fuß - Er wird dringend gesucht

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Beamten hat sich ein Unfallbeteiligter zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Niestetal-Sanderhausen oder Kassel-Bettenhausen entfernt. Es sei demnach nicht auszuschließen, dass die Person medizinischer Hilfe bedarf und möglicherweise unter Schock steht.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 40 Jahre alt, bekleidet mit einer rot-orangefarbenen Jacke, vermutlich Arbeitskleidung. An der Suche ist neben Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sowie der Polizei Kassel auch ein Mantrailer Hund eingesetzt.

Das Polizeipräsidium Nordhessen bittet daher die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/9100 entgegen.

Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sowie Feststellung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt.

A7: Tödlicher Unfall auf der Strecke am Mittwoch

Auf der A7 bei Kassel hat es erst am Mittwoch (11.12.2019) einem schweren Verkehrsunfall gegeben. Der Fahrer eines Transportes war im Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren und wurde dabei tödlich verletzt.