Unfallflucht: Geparkter Golf beschädigt

Ein geparkter Golf ist am Dienstagmorgen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher des Unfalls.

Die 38-jährige Fahrzeugbesitzerin des schwarzen Golfs hatte ihren Pkw im fraglichen Unfallzeitraum auf der Niederfeldstraße am Straßenrand in Fahrtrichtung „Am Kreuzstein“ geparkt, teilt Polizeisprecher Alexander Först mit.

Später stellte die Frau an ihrem Pkw einen frischen Unfallschaden an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest: Kotflügel und der Stoßfänger waren eingedrückt und zerkratzt worden. Zudem wurde auch die Felge des linken Vorderrades durch Kratzer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens an dem VW Golf beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100.