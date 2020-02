Unfallflucht: Polizei sucht roten VW Polo

Kassel – Die Polizei sucht den Fahrer eines roten VW Polos, der am Donnerstagabend in der Nordstadt einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist.

Zeugen hätten gegen 19.20 Uhr den Unfall beobachtet, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Der VW war demnach aus der Schillerstraße nach links in die Sickingenstraße abgebogen und dort in einen BMW gekracht, der im Kreuzungsbereich geparkt war. Anschließend setzte der Kleinwagen zurück und fuhr in Richtung Wolfhager Straße davon. Den Schaden an dem BMW beziffert die Polizei auf 3000 Euro.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen roten VW Polo älteren Baujahrs mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Front des Polos beschädigt sein dürfte.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

