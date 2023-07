Paradoxe Studie aus Kassel: Männer verzichten aufs Fleisch - solange keiner davon erfährt

Tu Gutes und sprich darüber - das gilt offenbar nicht für Fleischverzicht, wie eine Studie der Universität Kassel jetzt aufzeigt. Das Ergebnis ist paradox.

Kassel - Eine Studie an der Universität Kassel zum Thema Lebensmittelauswahl brachte jüngst ein überraschendes Ergebnis. Eigentlich, so sei es laut Pressemitteilung zu erwarten gewesen, müssten Menschen, die von anderen an die Umwelt-Folgen des Fleischkonsums erinnert werden, eher darauf verzichten. Die Studie aber ergab: Soziale Kontrolle hat sogar den gegenteiligen Effekt.

Bei der Produktion tierischer Produkte entstehen mehr klimaschädliche Gase als beim Anbau pflanzlicher Lebensmittel. Daher hieße es häufig, eine vegetarische oder vegane Ernährung könne beim Erreichen der Klimaziele helfen. Laut der Studie der Universität Kassel stellte sich allerdings eine Jetzt-erst-recht-Mentalität ein: Es hätten sich unter bestimmten Umständen sogar mehr Menschen gegen vegetarische und vegane Produkte entschieden.

Studie der Universität Kassel - Frauen sind in Sachen Ernährung flexibler als Männer

Das Experiment führten Eva Weingärtner und Prof. Dr. Astrid Dannenberg vom Fachgebiet Umwelt- und Verhaltensökonomik der Universität Kassel durch. Sie ließen Studierende wählen, ob sie ein Sandwich mit Fleisch, eine vegetarische oder eine vegane Variante geschenkt haben möchten.

Vier repräsentativ gebildete Gruppen hatten unterschiedliche Rahmenbedingungen: Sie wurden jeweils an die Umweltbilanz von Fleisch erinnert oder nicht, und es wurde ihnen angekündigt, dass ihre Entscheidung öffentlich gemacht wird oder nicht. Dabei gingen insgesamt 537 Antworten ein.

Es habe sich erwartungsgemäß gezeigt, dass sich das Verhalten durch den bloßen Hinweis auf die Umweltbilanz beeinflussen ließ: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Sandwich mit Fleisch gewählt wurde, sank bei den „Informierten“ um zwölf Prozentpunkte. Dieser Rückgang sei allerdings fast ausschließlich durch die weiblichen Teilnehmerinnen entstanden. „Das Ergebnis, dass Frauen in ihren Ernährungsentscheidungen scheinbar flexibler sind, sehen wir in der Literatur häufiger“, so Astrid Dannenberg.

Studie an der Uni Kassel - Wenn‘s andere erfahren, dann lieber Fleisch

Der überraschende Effekt wurde dann durch die Ankündigung, die Wahl zu veröffentlichen, ausgelöst. Paradoxerweise entschieden sich plötzlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die fleischlosen Sandwiches – interessanterweise besonders dann, wenn die Ankündigung mit der Info über die Umweltfolgen kombiniert wurde. Auffällig viele hätten gleich ganz auf das Sandwich verzichtet.

Die Wissenschaftlerinnen liefern drei mögliche Gründe: „Erstens die Besorgnis, zur Schau gestelltes moralisches Verhalten könnte als aufgesetzt empfunden werden. Zweitens die Besorgnis, moralisches Verhalten könnte bei den anderen auf Ablehnung stoßen, weil sie sich ertappt fühlen und ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssten“, so Eva Weingärtner.

Die dritte Möglichkeit: Soziale Kontrolle könnte bei den Teilnehmern einfach ein grundsätzlich rebellisches Verhalten provozieren. Zu finden sind die Ergebnisse der Studie im Journal of Environmental Economics and Management.

Auch zum Themenbereich Klima, aber aus einem ganz anderen Grund regte sich jüngst ein Professor der Uni Kassel auf: Es geht um die mangelnde Bepflanzung des Campus. (rk)