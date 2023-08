„Unsicheres Gefühl für Kunden“ auf der Kasseler Mauerstraße

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Beliebter Treffpunkt der Szene: der Bürgersteig am Rewe-Markt an der Mauerstraße. © BF

Ein Teil der Kasseler Trinker- und Drogenszene hält sich jetzt an der Haltestelle an der Mauerstraße auf.

Kassel – An der Haltestelle Mauerstraße neben dem City-Point und auf dem öffentlichen Bürgersteig am Rewe-Markt sitzen und stehen sie und trinken. Besonders wenn es warm ist, ist die Trinker- und Drogenszene in der Stadt präsent.

„Keiner will die Szene vor der eigenen Tür haben“, sagt Polizeioberrat Holger Weichseldorfer, Leiter des Innenstadtreviers Mitte. Der Stadt sei es sehr recht gewesen, als die Szene sich auf dem Lutherplatz aufgehalten habe. Weichseldorfer erinnert daran, wie sich vor einigen Jahren noch um die 150 Menschen der Szene auf dem Friedrichsplatz und am Parkhaus aufgehalten haben. Da sei der Druck durch die Geschäftsleute sehr groß geworden. Massive Kontrollen der Stadtpolizei hätten schließlich zu einer Verdrängung geführt.

Aktuell halte sich die Szene an unterschiedlichen Plätzen auf: in der Schillerstraße vor der Reuterschule, auf dem Königsplatz, an der Schönen Aussicht (dort gibt es zwei Mal in der Woche Lebensmittel), auf dem Lutherplatz und der benachbarten Mauerstraße. Durch den Rewe-Markt, der dort seit sieben Jahren ist, sei der Standort wohl für die Szene attraktiver geworden, so Weichseldorfer. Der Leiter des Reviers Mitte spricht von einer „Mischszene“. „Es gibt keine reine Trinker- und keine Drogenszene mehr.“ Konsumiert würden zum Beispiel gern „Hubis“ (Hubertustropfen) mit Tabletten. „Dann knallt das richtig“, so der Revierleiter. Wenn sich bis zu 50 Menschen auf dem Lutherplatz aufhielten, dann gebe es keine Probleme. Wenn die Personenzahl dreistellig werde, dann funktioniere es aber nicht mehr. Die wenigsten dieser Personen seien obdachlos, so Weichseldorfer. „Vom Grundsatz müsste in Kassel kein Mensch auf der Straße leben.“ Die Stadt biete den Betroffenen Hilfestellung an. „Einige wollen das aber nicht, weil sie sich dann an Regeln halten müssten.“

Nach Angaben von Heike Schaaf, Sprecherin des evangelischen Stadtkirchenkreises, hat sich die Situation mit der Szene am Lutherplatz seit dem vergangenen September, als ein Mann vor der Lutherkirche getötet worden ist, nicht verbessert. „Wenn wir aus unseren Büros schauen, dann sehen wir, wie gedealt und konsumiert wird.“ Auch die Vermüllung sei heftig. Überall würden Exkremente in flüssiger und fester Form hinterlassen. Viele Kollegen würden sich wegen der Situation sehr unwohl fühlen, so Schaaf. Aus diesem Grund habe der Stadtkirchenkreis auch einen Sicherheitsdienst beauftragt, wenn Veranstaltungen in der Jugendkulturkirche oder im Evangelischen Forum auf dem Lutherplatz stattfinden.

Die Mauerstraße liegt nicht weit. Vor der Haltestelle am City-Point und auf dem Bürgersteig am Rewe-Markt hält sich die Szene ebenfalls auf. Zum Unmut von Geschäftsleuten. Die Kunden, die hier lang gingen, würden ein unsicheres Gefühl bekommen, sagt Sven Martens, Center-Manager des City-Points. „Und wenn die Kunden sich unsicher fühlen, dann bleiben sie weg.“ Das Thema habe die City-Kaufleute mehrfach beschäftigt. Die Gespräche seien aber ohne Ergebnis geblieben, so Martens.

Nach Ansicht von Alexander Wild, Vorsitzender der City-Kaufleute, ist die Verlagerung der Szene vorteilhaft für den Friedrichsplatz. Allerdings gebe es jetzt am City-Point eine „Belagerungssituation“. Zudem gebe es ein großes Problem mit Fäkalien. Wild kritisiert in diesem Zusammenhang, dass es in der Innenstadt keine öffentlichen Toiletten gibt. „Bei diesem Punkt verlässt sich die Stadt nur auf die Händler.“

Falko Groß ist Inhaber des Rewe-Marktes. Auf seiner Homepage stehen einige negative Bewertungen wegen der Szene vor seinem Geschäft. Direkt vor seiner Tür halte sich die Szene nicht auf, sagt Groß. Dort und in seinem Laden habe er nämlich Hausrecht. Wenn sich die Szene auf dem Bürgersteig treffe, sei das Angelegenheit der Stadt.

Groß hat ein eigenes Security-Team in seinem Markt. Die beiden festangestellten Mitarbeiter würden darauf achten, dass sich die Szene nicht auf der Terrasse aufhalte und dass dort auch kein Alkohol getrunken werde. Werde sich nicht an die Regeln gehalten und benehme sich jemand daneben, dann spreche er auch Hausverbote aus. „Wenn die uns respektieren, dann respektieren wir sie“, sagt der Geschäftsmann über die Szene.

Das Security-Team habe er allerdings nicht wegen der Szene installiert, sondern wegen der steigenden Anzahl der Diebstähle. Im vergangenen Jahr hätten seine Mitarbeiter 45 bis 60 Diebe im Monat gefasst, mittlerweile seien es 60 bis 80, so Groß. „Und größtenteils sind das keine Täter aus der Trinkerszene.“ (use)

Trinker treffen sich an der Haltestelle Mauerstraße: Fahrgäste und Passanten der Innenstadt fühlen sich deshalb unwohl. © BF