Vereint unter der Regenbogenflagge

CSD am Samstag in Kassel

+ © Pia Malmus An den Masten vor dem Kasseler Rathaus ist aktuell auch die Regenbogenflagge gehisst. © Pia Malmus

Unternehmen und Institutionen in und um Kassel begehen vor dem Christopher-Street-Day, der in Kassel am Samstag gefeiert wird, erstmals die Pride-Woche.

Kassel – Vor dem Kasseler Rathaus und dem Kreishaus des Landkreises wehen wieder die Regenbogenfahnen: Sie wurden gestern gehisst und haben somit bereits in der Woche vor dem Christopher-Street-Day, der in Kassel am Samstag gefeiert wird, die sogenannte „Pride-Woche“ eingeläutet.

Erstmals haben sich Kasseler Unternehmen, Institutionen und Vereine vernetzt, um eine Woche lang Vielfalt sichtbar machen – im öffentlichen Leben und am Arbeitsplatz. Noch bis zum 6. August starten Aktionen und Veranstaltungen unter dem Schirm der Initiative „Offen für Vielfalt. Geschlossen gegen Ausgrenzung.

Die „Pride-Woche“ bietet ein Programm aus Veranstaltungen und Aktivitäten für dort Beschäftigte und andere Interessierte. So wollen sie gemeinsam vor dem Kasseler CSD ein Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Weltoffenheit setzen. Dazu sagt Stadträtin Nicole Maisch: „In der Stadt Kassel möchten wir die Stadtgesellschaft noch stärker auch in unserer Belegschaft widerspiegeln, und noch vielfältiger werden. Wir fördern verschiedene Projekte, mit denen die queeren Communities gestärkt und sichtbarer werden können. Als Chancengleichheitsdezernentin freue ich mich sehr, dass sich Unternehmen zusammengetan haben, um zu zeigen, wie wichtig ihnen die Rechte von LSBT*IQ+ sind.“ Unterstützt wird die unter dem Schirm von „Offen für Vielfalt“ stattfindende Woche aktuell neben der Stadt Kassel, SMA Solar Technology AG, GWG, Aids-Hilfe Kassel, Impuls Soziales Management, Micromata, Neue Denkerei, Wintershall Dea sowie dem Jugendbildungswerk Landkreis Kassel. Zum traditionellen Tag der LGBT-Community (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) der am Samstag um den Friedrichsplatz begangen wird, gibt es Demos, Musik und Party. Um 13 Uhr beginnt die Kundgebung, anschließend startet die Parade. Gegen 16 Uhr öffnen Infostände, und das Bühnenprogramm beginnt.

Infos: offenfuervielfalt.de