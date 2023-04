Bistro „Stadt Land Fluss“ bleibt dauerhaft an der Fulda in Kassel

Von: Axel Schwarz

Jetzt auch mit Terrassenbetrieb: Betreiber Mats Martinsohn hat am Fuldaufer alles vorbereitet. © Axel Schwarz

In den Räumen des früheren „Al Fiume“ wollte das Team vom Ahoi-Biergarten nach der documenta eigentlich nur ein Pop-up-Bistro bis Ende April betreiben. Jetzt steht fest, dass es unbefristet weitergeht.

Kassel – Seit Anfang Februar hat das neue Bistro „Stadt Land Fluss“ am Unterneustädter Fuldaufer viele Fans und Stammgäste gewonnen. Die wird es freuen, dass das Lokal nicht wie ursprünglich vorgesehen eine Pop-up-Episode bleibt: Über den 30. April hinaus werde es weitergehen, bestätigte Betreiber Mats Martinsohn gegenüber der HNA.

Passanten an der Walter-Lübcke-Brücke konnten das zuletzt bereits vermuten, weil die Freifläche des Lokals neuerdings einladend mit Tischgruppen, Kissen und Blumenschmuck bestückt ist. Auch in Liegestühlen kann man sich mit einem Drink an der Fulda niederlassen. Zu den 50 Plätzen im Inneren des früheren „Al Fiume“ sind noch mal so viele Außenplätze hinzu gekommen.

„Wir haben jetzt einen dauerhaften Mietvertrag und wissen aus der Testphasen-Erfahrung, dass wir so eine Gästemenge auch bedienen können“, sagt Martinsohn, der im vergangenen documenta-Sommer den Gastro-Betrieb im nahen Ahoi-Biergarten geleitet hat. Was dort viele Besucher begeistert hatte, ist ebenso im „Stadt Land Fluss“ Programm: eine lässige Atmosphäre und ein sinnvoll reduziertes, je nach Marktlage angepasstes Speisenangebot mit einem starken Augenmerk auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Sinnvoll reduziert sind ebenso die Öffnungszeiten: auf Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 22 Uhr, seit dieser Woche auch mit Terrassenbetrieb. „Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter“, sagt Betreiber Martinsohn.