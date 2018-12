Fahrer landet am großen Kreisel in Kassel mit Wagen in Unterführung

Unfall am Platz der Deutschen Einheit

Einsatz am Platz der Deutschen Einheit: Der Wagen nach dem Unfall in der Unterführung.

Ein 67-Jähriger Mann ist am Dienstag am Platz der Deutschen Einheit in Kassel mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einer Fußgängerunterführung gelandet.