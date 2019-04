So gruselig ist die Geisterbahn auf dem Kasseler Frühlingsfest

Die Geisterbahn "Daemonium" ist eine der Hauptattraktionen des Kasseler Frühlingsfests. Wir haben die siebenjährige Matilda auf dem dreieinhalbminütigen Gruseltrip begleitet.

In einem Blutsee schwimmen Skelette, ein Zombie baumelt in einem Käfig und die schaurige Geräuschkulisse kommt nicht allein vom Band: Immer wieder schallen spitze Schreie über den Vorplatz der Groß-Geisterbahn „Daemonium“ beim Kasseler Frühlingsfest auf der Schwanenwiese. Der Grund: Von einem Balkon des mächtigen Gruselschlosses lässt Live-Erschrecker Slavomir in seinem Knochenmann-Kostüm mit einer Angel eine haarige Riesenspinne auf arglose Passanten herab.

Auch unter Erwachsenen ist der dreienhalbminütige Horrortrip in dem Fahrgeschäft nicht jedermanns Sache. „Ich muss da nicht rein, aber wenn ihr unbedingt wollt“, sagt ein Vater zu seiner Familientruppe. Da sind manche im Grundschulalter mutiger, so wie die siebenjährige Matilda. „Extra wegen der Geisterbahn“ ist sie mit ihrem Papa Karsten Köhler gekommen, wie dieser sagt.

„Die Wagen sehen ja schon gruselig aus“, urteilt Matilda. Für eine Testfahrt bringt sie beste Voraussetzungen mit: Ihren Schal zieren kleine mexikanische Comic-Totenköpfe. Und über ihre Lieblingsband gibt das Mädchen gleich Auskunft: „Kiss“ – die ulkig geschminkten Schock-Rocker.

+ Kollegen: Die Spukgestalt rechts mit der Kettensäge ist aus Fleisch und Blut. © Dieter Schachtschneider

Das heißt aber nicht, dass Matilda nichts schocken könnte. Als die Fahrgastschlange vorrückt und der Grusellärm zunimmt, wird es der Siebenjährigen doch blümerant. Mit angstverzerrter Miene klammert sie sich auf dem Arm ihres Vaters an dessen Hals fest. Auch Köhlers Hinweis, dass noch deutlich jüngere Kinder mitfahren, kann Matilda zunächst nicht trösten.

Das schafft schließlich Martin Blume, der Chef des Fahrgeschäfts: „Du musst keine Angst haben – ehrlich, das verspreche ich dir.“ Blume erzählt von den vier, fünf lebenden Darstellern, die neben den elektrisch-hydraulischen Gruselelementen schichtweise in der Geisterbahn Erschreckungsdienst verrichten und jede Stunde für eine Pause abgewechselt werden – „sonst werden die selbst wahnsinnig im Lärm und in der Dunkelheit.“

Tagsüber, so Blume zu Matilda, seien die Gruselmänner im Familienmodus, würden nur dezent und „ein ganz kleines bisschen“ gespenstische Stimmung verbreiten. Während das Mädchen wieder Mut fasst, verrät Blume den Erwachsenen: „Abends, wenn das hartgesottene Publikum kommt, sieht das natürlich anders aus. Dann geht da drinnen richtig der Punk ab.“

+ Geschafft: Matilda hat den dreieinhalbminütigen Gruseltrip überstanden. © Dieter Schachtschneider

Für Matilda ist es jetzt schon ernst genug. Die Gondel, in der sie sich an ihren Papa klammert, schraubt sich drehend hinauf in die Etagen des Gruselschlosses – vorbei an metzelnden Geisterfiguren, an Zombies, die über Videoschirme wanken. Dann plötzlich eine Gestalt mit Kapuze und eiserner Maske, die mit einer fauchenden Kettensäge droht – und die ganz offenbar lebendig ist.

Jetzt geht die Schussfahrt bergab, durch Fledermaustunnel und teils unergründliche Dunkelheit, durch schaurige Höhlen, in denen Gruselwesen blutrünstigen Verrichtungen nachgehen. Skelette kippen den Gondel-Reisenden entgegen zu dumpfen, bedrohlichen Maschinenklängen. Nach dreieinhalb Minuten ist der Spuk vorbei.

Es dauert eine Weile, bis Matilda ihren Klammergriff vom Hals ihres Vaters lösen kann und bereit für ein Resümee ist. Das kommt dann bemerkenswert abgeklärt:„Am gruseligsten fand ich den mit der tiefen Stimme, der am Ende mit der Hacke so rumgestanden hat.“ Schlimmer als ein Live-Auftritt von Kiss war der Trip in der Geisterbahn also offenbar nicht.

Service: Frühlingsfest Kassel am Großen Kreisel, noch bis zum 14. April, Betriebszeiten Mo, Di, Do, Fr ab 15 Uhr und Mi, Sa, So ab 14 Uhr. Mittwochs ist Familientag, alle Fahrgeschäfte kosten den halben Preis