18-Jähriger schwer verletzt: Mit Auto in Kassel gegen Laterne und Baum gefahren

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Kassel ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Dresdener Straße schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war der 18-Jährige gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto auf der Dresdener Straße stadteinwärts unterwegs. Er habe die Kreuzung zur Scharnhorststraße überquert und war dann wenige Meter hinter dem Kreuzungsbereich, in Höhe des BMW-Autohauses, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Nachdem er dort über den Gehweg gefahren war, krachte der Kleinwagen mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen die Straßenlaterne und touchierte anschließend den Baum. Dabei waren die gesamte linke Fahrzeugseite und die Windschutzscheibe des Corsas beschädigt worden. An seinem Opel Corsa entstand Totalschaden. Der 18-jährige Fahrer wurde mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der beschädigte und schräg stehende Laternenmast musste anschließend durch einen von der Streife informierten Techniker der Stadt demontiert werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.500 Euro beziffert.

In diesem Bereich passierte der Unfall:

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa