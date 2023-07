Kleingärtner feiern Abschied: Letztes Sommerfest in Fackelteich-Anlage vor Stilllegung

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Feierten mit den Kleingärtnern: Jörg und Nicole Schmeck waren mit ihren Kindern Lieselotte (11) und Ferdinand zum Fest gekommen. Schlagzeuger Jörg Schmeck stand mit der Madison Eventband selbst auf der Bühne. © Andreas Fischer

Es war das letzte Sommerfest in der 95-jährigen Geschichte des Kleingartenvereins Fackelteich, das am Wochenende mit Hunderten Gästen gefeiert wurde. Doch die Stimmung war angesichts der bevorstehenden Auflösung des Vereins keinesfalls getrübt.

Unterneustadt - Das vielfältige Bühnenprogramm hatte längst nicht nur Vereinsmitglieder in die Anlage in der Unterneustadt gelockt.. Höhepunkt auf dem Sommerfest war der anderthalbstündige Auftritt der deutschen Popband „Bell, Book & Candle“, die 1997 mit „Rescue me“ eine Top-3-Platzierung in den deutschen Charts erreichte. Auf das kostenfreie Konzert am Sonntagnachmittag hatte sich der Vereinsvorsitzende Michael Zaun besonders gefreut. Er ist Fan der Band und vor allem von Sängerin Jana Groß.

Großer Fan von Jana Groß und der Band „Bell, Book & Candle“: Vereinschef Michael Zaun. © Andreas Fischer

Mit ihm lauschten etwa 250 weitere Gäste dem meist englischsprachigen Pop-Rock der dreiköpfigen Berliner Formation. Nicht nur Vereinsmitglied Lisa Mattheus und ihre Freundin Angelika Kepper genossen die Musik sichtlich. Unter den Gästen waren auch Oberbürgermeister Christian Geselle und weitere Kommunalpolitiker.

Neben weiteren Konzerten der Madison Eventband – die gleich an beiden Tagen auftrat – und dem Helene-Fischer-Double Victoria Kern gab es auch für Kinder mit einer Hüpfburg und Kinderschminken entsprechende Angebote.

Eigentlich hatte der Vereinsvorsitzende Zaun schon Ideen für die Feier zum 100-jährigen Bestehen gesammelt. Daraus wird nun aber nichts. Denn bis Ende des Jahres müssen alle Parzellen geräumt sein. Wegen des schadstoffbelasteten Bodens (HNA berichtete) muss die Anlage aufgegeben werden. Alle 236 verbliebenen Kleingärtner werden aber von der Stadt entschädigt. Im Schnitt gibt es für jeden 18 000 Euro. Vor etlichen Jahrzehnten hatte die Stadt auf dem Areal eine Müllkippe betrieben. Deshalb sollen die Flächen nun brach gelegt werden. (Bastian Ludwig)