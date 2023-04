Neues Café am Unterneustädter Kirchplatz bietet Sonntagsbrötchen und Frühstück

Von: Axel Schwarz

Hier kann man künftig auch am Sonntag Brötchen holen: Betreiber Romiet Anand mit den Servicekräften Valmira und Gira im neuen Café Unterneustadt. © Axel Schwarz

Der Backshop im Gebäude des Seniorenzentrums Unterneustadt hat im vergangenen Herbst den Betrieb eingestellt. Jetzt hat in den Räumlichkeiten ein neues Café eröffnet.

Kassel – Am Unterneustädter Kirchplatz bekommt man neuerdings wieder frische Brötchen und anderes Gebäck, auch sonntags wird die einzige Verkaufsstelle dieser Art im Unterneustädter Wiedergründungsquartier geöffnet sein. Im Gebäude des Seniorenzentrums ist das Café Unterneustadt auf den Backshop gefolgt, der bis zum vergangenen Herbst dort ansässig war.

Während der Backshop ein wenig auch wie ein Kiosk funktionierte, mit Zeitschriften, Paketannahme und Verzehrtischen, die eher eine Nebenrolle spielten, ist mit der Renovierung der Räumlichkeiten deutlich mehr Café-Flair eingekehrt. Lindgrüne Möbel und Wände, antiklederne Bänke, helles Holz und eine ungewohnte Geräumigkeit prägen das Bild in dem Lokal, das seit ein paar Tagen geöffnet ist. Es sieht einladend aus, obwohl einige Einrichtungsdetails noch fehlen.

Betreiber ist Romiet Anand, der unweit des Kirchplatzes seit eineinhalb Jahren auch das Café Emilia am Fuldaufer bei der Walter-Lübcke-Brücke führt. Dadurch sei er „zum großen Fan der Unterneustadt geworden“, sagt Anand. Als die Backshop-Räume absehbar frei wurden, sei ihm klar geworden, dass die beiden Gastro-Standorte für ein Betriebskonzept aus einer Hand „gut zueinander passen würden“.

Einiges im Angebot funktioniert hier wie dort – eine Kuchen- und Tortenauswahl, Eis, Flammkuchen, belegte Bagels, belgische Waffeln. Aber der Brötchen- und Backwarenverkauf für daheim wird nur am Kirchplatz stattfinden. Lieferant sei wie früher das Backhaus Schwarz aus Gudensberg, sagt Anand: „Die wissen auch, was hier gut nachgefragt wird.“

Fürs kommende Wochenende werde das Sortiment noch deutlich erweitert und solle dann auf die Bedürfnisse der Kundschaft eingependelt werden. Eins hat der Betreiber schon mal festgestellt: „Der Bedarf an Brötchen ist hier wohl sehr hoch“.

Frühstück vor Ort, das es im „Emilia“ derzeit nur am Wochenende gibt, soll im Café Unterneustadt täglich ohne Ruhetag angeboten werden, und zwar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Generell ist von 7 bis etwa 18 Uhr geöffnet, sagt Gastronom Anand. In den ersten Tagen sei die Neueröffnung bereits auf große Resonanz gestoßen; von Schülern bis Senioren reiche das Publikumsspektrum.

Dabei muss man schon aufmerksam sein oder sich im Viertel auskennen, damit einem das neue Café derzeit überhaupt ins Auge fällt. Die Außenwerbeschilder fehlen noch, ebenso die meisten der Stühle und Tische, an denen sich Gäste demnächst auf dem breiten Gehsteig am Rand des Kirchplatzes werden niederlassen können.

Für eine mittelfristige Idee des Betreibers gibt es laut Romiet Anand noch keine Prognose, wie sich die Stadt Kassel dazu stellen würde. Der Gastronom würde seinen Bewirtungsbetrieb bei schönem Wetter gern auf die Rasenfläche des Platzes gegenüber ausdehnen.