Neues Grill- und Fischrestaurant in Kassel: Pavillon an der Fuldabrücke wird umgebaut

Neue Pläne nach acht Jahren Leerstand

+ © Pia Malmus Der Umbau ist in vollem Gange: Die beiden Terrassen – hier die Rückseite – sollen eine Wintergarten-Verkleidung bekommen, um den Platz für Restaurantgäste zu vergrößern. Rechts am Bildrand das große Callcenter-Gebäude von QVC. © Pia Malmus

Kassel. In den denkmalgeschützten Fullepavillon am Holzmarkt in der Unterneustadt soll wieder gastronomisches Leben einziehen: Das kleine Gebäude wird derzeit umgebaut und soll durch Wintergärten vergrößert werden.