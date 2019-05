Unbekannte brechen Bautür in der Unterneustadt auf

Mehrere Maschinen gestohlen

Eine Bautür in einem Rohbau an der Leipziger Straße/Ecke Holzmarkt (Unterneustadt) brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf und entwendeten Baumaschinen im Wert von 5000 Euro.