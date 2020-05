Verbotenes Wendemanöver: Motorradfahrer stürzt bei Unfall in Kassel

Zu einem Unfall kam es am Freitag in der Unterneustadt. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines braunen VW Passat gegen 10.40 Uhr bei einem verbotenen Wendemanöver in der Scharnhorststraße einen Motorradfahrer gekreuzt, so dass dieser stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Mann aus Kassel zu kümmern, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Das Auto soll nach Angaben des 50-jährigen Motorradfahrers auf dem mittleren Fahrstreifen der Scharnhorststraße unterwegs gewesen sein, während er selbst auf der linken Spur fuhr. In Höhe des Sommerweg wendete das Auto plötzlich und querte die linke Fahrspur. Der 50-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 600 Euro.

