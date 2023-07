Unwetter im Raum Kassel: Die Geschichten der Helfer

Kleine und große Helden

+ © Jenny Breiding Janosch Rosenblatt und Karl-Heinz Opper von der Freiwilligen Feuerwehr in Vellmar. Opper verlässt sich gerne auf Rosenblatt. „Das funktioniert alles, er kann’s einfach“, sagt Opper über seinen jüngeren Kameraden. © Jenny Breiding

Das Unwetter vor am 22. Juni hat alle Menschen in Stadt und Landkreis Kassel herausgefordert. Wir erzählen die Geschichten derjenigen, die geholfen haben.

Kassel – Vor allem die Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, aber auch Nachbarn haben sich gegenseitig unterstützt. Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und eingestürzte Dächer – in wenigen Stunden gingen so viele Notrufe ein, wie man sie sonst über ein Jahr verteilt zählen kann. Auch die vergangene Woche war geprägt von Aufräumarbeiten. Es ist Zeit, mal die vorzustellen, die Großes geleistet haben, und ihre Geschichte zu erzählen.

Die Feuerwehren

Die Superzelle traf die Stadt Vellmar besonders schwer. Karl-Heinz Opper ist Fahrzeugführer bei der freiwilligen Feuerwehr. Am Donnerstagabend wurde er zum Festzelt von Sommer im Park gerufen, da waren es noch zwei Stunden bis zur Abendvorstellung. Vor Ort hatten sich 2000 Liter Wasser auf dem Dach des Zeltes gesammelt. Durch den Riss im Hauptdach gab die Plane nach.

„Wir mussten ohne Drehleiter vor Ort mit tragbaren Leitern an das Dach kommen und die Tauchpumpe, ohne das Dach zu berühren, in den Wassersack halten“, sagt Opper, der seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr ehrenamtlich tätig ist. Auch die zwei Vorzelte brachen zusammen. Es sei ein Unding gewesen, alles zu reparieren, Letztenendes mussten sie einen Entlastungsschnitt machen, um die Dächer von den Wassermassen zu entlasten.

Im Einsatz kann er einen kühlen Kopf behalten. „Meine Kollegen sagen immer: Je lauter es wird, desto ruhiger wird der Opper“, erzählt er und lacht. Viele Menschen hatten ihm und den Kameraden Getränke und Essen angeboten. „Das war sehr prägnant“, sagt der 60-Jährige. Seit er 12 ist, ist er bei der Feuerwehr, das soll auch künftig so bleiben.

Auch Janosch Rosenblatt war im Zuge der zentralen Einsatzführung beim Unwetter für die Feuerwehr Vellmar im Dienst. Kurz vor dem Eintreffen der Superzelle sei auch er noch davon ausgegangen, dass das Gewittergebilde vorbeizieht. Doch dann kam es mit voller Wucht. Er nahm die Notrufe an und koordinierte die Einsätze vor Ort. Bis 23 Uhr habe das Telefon nicht still gestanden, allein in der ersten Stunde erreichten ihn 80 bis 100 Anrufe. Auch beim Bündeln der Informationen muss man die Ruhe bewahren, sagt er.

„Ich habe priorisieren müssen, wer dringend Hilfe brauchte“, sagt Rosenblatt, der hauptberuflich Rettungssanitäter ist. In seiner Position bei der Feuerwehr ist vorrausschauendes Handeln wichtig. „Es können nicht alle die ganze Nacht durchhalten, man muss sich früh überlegen, wo man neue Kräfte herbekommt“, sagt er.

Ganz besonders positiv war für Rosenblatt die Zusammenarbeit aller Blaulicht-Organisationen in Vellmar. „Ob THW, Rotes Kreuz, DLRG oder Feuerwehr, es war egal welche Jacke man trug, wir haben alle perfekt zusammen gearbeitet“, sagt er stolz. In Vellmar sei schnell klar gewesen, dass die Feuerwehr die Einsätze allein nicht bewältigen kann. Aus Fuldatal wurden Feuerwehrmänner angefordert.

Einer davon ist Sebastian Werner. Der 29-Jährige Gruppenführer schätzt die Arbeit seiner Kollegen sehr. „Einige sind unter Lebensgefahr zum Feuerwehrhaus gekommen, das ist nicht selbstverständlich“, sagt er. An die Panik in den Augen der Menschen erinnert er sich noch gut. Viele weinten, waren verzweifelt.

„Es ist auch im Chaos wichtig, sich zwei Minuten für die Menschen zu nehmen und ihnen zuzuhören“, sagt Werner. Auch auf seine Kameraden passt er gut auf. „Egal was passiert, wir kommen alle immer wieder. Das ist eine Lebenseinstellung“, sagt er. Opper, Rosenblatt und Werner stehen für so viele Einsatzkräfte, die da waren, als es drauf ankam.

Der Selbsthelfer

Erich Hölting aus Harleshausen wird das Unwetter vom Donnerstag vergangener Woche noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass die Hagelkörner das Dach seines Wintergartens zerschossen, Wasser und Hagel drangen ein. Während der unruhigen Minuten sah der 82-Jährige weit und breit keinen Helfer. Er half sich selbst. So ging es sicher vielen – vor allem älteren Menschen in Stadt und Landkreis.

Als die Hagelkörner die doppelte Plastikschicht des Daches durchschlugen, zog sich Erich Hölting aus dem Anbau zurück. „Ich habe mich hier in die Tür gestellt“, sagt der 82-Jährige Harleshäuser und zeigt auf den Durchgang zum Wohnzimmer. „Das war mir sicherer“, sagt er. „Es hätte ja sein können, dass es das Dach total zerschlägt.“

Aufgesammelt hat Erich Hölting dann noch die Plastikteile, die vom Dach des Wintergartens herunterkamen. Auch ganze Hagelkörner – „so groß wie Tischtennisbälle“ – drangen in sein Haus ein. Und Wasser. Das fing er mit Schüsseln und Schalen auf. „Der Teppichboden wird noch lange feucht bleiben“, sagt er.

+ Dach durchschossen: Erich Hölting zeigt ein Plastikteil aus der doppelten Abdeckung seines Wintergartens. © Sven Kühling

Noch während des Unwetters ging der frühere Großhandelskaufmann dann doch aus dem Haus. Rüber zu seiner 92-jährigen Nachbarin. „Ich habe gefragt, ob sie Hilfe braucht“, sagt er. So wie ihm sei es sicher vielen älteren Menschen ergangen, vermutet der Senior.

„Feuerwehrfahrzeuge habe ich nur aus der Ferne gehört. Am nächsten Tag ist mal eines hier durchgefahren.“ Doch nicht nur beim Unwetter, so vermutet der Rentner, seien bestimmt viele auf sich alleine gestellt gewesen. Vor allem mit der Abwicklung von Schäden mit den Versicherungen seien Ältere überfordert, vermutet Hölting.

Die Ersthelfer

Über dieses nette Dankeschön „haben wir uns richtig doll gefreut“, sagt Germano Tirone, Mitarbeiter bei „Wohnwagen Becker“ in Fuldatal. Ein paar Tage nach dem Unwetter kam die Kasselerin Alicia Sommer auf den Hof gefahren und überbrachte der Belegschaft einen lecker gefüllten Präsentkorb.

Die Geschichte dahinter hatte Chefin Sarah Becker auf Facebook gepostet: „Während des schweren Unwetters fuhr eine verängstigte Mutter mit ihrem Sohn auf unseren Hof, um in unserem Fahrzeugverkauf Schutz zu suchen. Leider traf Sie auf dem wenige Meter kurzen Stück ins Gebäude ein Großhagel am Kopf und verursachte eine stark blutende Platzwunde.

+ Dankeschön: Alicia Sommer hat sich bei Germano Tirone stellvertretend für die gesamte Firma Wohnwagen Becker für die spontane Hilfeleistung bedankt. © privat/nh

Obwohl draußen die Welt unterging, hat Erik Büsser von unserem Team die Erstversorgung übernommen, das Kind wurde aus dem Auto geholt und die kleine Familie beruhigt. Weil alle Rettungswagen überlastet waren, wurde die Mutter zur ärztlichen Versorgung gefahren.

Der Sohn der Verletzten blieb zunächst noch bei uns und wurde von einem erfahrenen Vater aus unserem Team, Germano Tirone, betreut, bis der Papa des Jungen eintraf, um ihn abzuholen. „Wir sind mächtig stolz auf unsere Mitarbeiter, von denen über die Hälfte eine Ersthelfer-Ausbildung haben“, schreibt Sarah Becker.