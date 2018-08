Folgen des Unwetters in Kassel: Umgestürzte Bäume und später Jazz

Kassel. Dem ersten Schauer am Donnerstagnachmittag in Kassel folgte dann auch noch ein zweiter – und ganz folgenlos war der erste richtige Regen seit Langem nicht. Allerdings: Größere Schäden blieben bisher aus.

Die Feuerwehr: Die Feuerwehr musste bisher insgesamt acht Mal in Stadt und Landkreis wegen des Unwetters ausrücken. In Trendelburg wurde ein Dach abgedeckt und in Stadt und Landkreis fielen sieben Bäume durch die Sturmböen um. Einer davon in der Murhardstraße im Vorderen Westen: Der Baum fiel auf ein Auto und verursachte einen geringfügigen Sachschaden.

Durch die anderen umgefallenen Bäume sei es zu keinen weiteren Sachschäden gekommen, sagte Einsatzleiter Thomas Schmidt. Die Prognose für den weiteren Abend bezeichnete er als entspannt. Zusätzliche Einsatzkräfte wurden von der Feuerwehr nicht angefordert.

Die Bahn: Auch auf den Bahnverkehr hatte das Wetter mal wieder Auswirkungen. Laut eines Sprechers der Deutschen Bahn kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr vor allem in Richtung Süden.

Zwischen Kassel und Frankfurt seien an mehreren Stellen Bäume auf die Gleise gestürzt, sodass es zu Verspätungen und auch zu Sperrungen kam. Ein ICE, der vom Berliner Ostbahnhof nach Frankfurt unterwegs war, hatte zum Beispiel zwischenzeitlich 90 Minuten Verspätung. Das war aber keine Ausnahme.

Das Kulturzelt: Im Kasseler Kulturzelt am Auedamm ist für den Abend eine ganz besondere Veranstaltung anberaumt. Bei dem Konzert mit Nina Fiva Sonnenberg und der JRBB – Jazzrauschband will die versammelte Kasseler Kulturszene ein gemütliches Get-together feiern. Doch dann zogen die Wolken auf. Doch noch vor 17 Uhr gab es seitens der Veranstalter Entwarnung: Das Konzert findet statt – wenn auch mit etwas Verspätung. Statt wie geplant 19.30 Uhr geht es nun um 20 Uhr los.