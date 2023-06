Unwetter über Kassel: So entstand die Superzelle

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Bild vom Wetterradar: Kassel als Gewitterzelle. © Screenshot

Bei dem Unwetter, das am Donnerstag die Stadt Kassel mit aller Wucht traf, handelte es sich um einen großen Gewitterkomplex. Experten ordnen das ein.

Meteorologen wie Magdalena Bertelmann, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD), sprechen da von einem „Mesoskaligen konvektiven System“. Dieser Gewitterkomplex, bei dem sich mehrere Gewitter zusammenschließen, habe eine sehr hohe horizontale Ausdehnung erreicht.

Entstanden war der Gewitterkomplex über dem Westen Deutschlands. Er zog dann aufgrund einer kräftigen Südwestströmung über die Mitte in Richtung Osten. „Über dem Westerwald waren die Gewitter noch vergleichsweise schwach. Das hat sich erst im Verlauf immer heftiger entwickelt“, ergänzt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

Über Kassel habe sich dann eine Superzelle entwickelt. Zum Glück sei das Gewitter aufgrund starker Höhenwinde relativ schnell gezogen. Hätte es sich länger als eine halbe Stunde über Kassel entladen, wären noch mehr Schäden zu befürchten gewesen.

Nach Daten des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLNUG), das in einer Station in Wilhelmshöhe die Regenmengen misst, fielen gestern 53 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Großteil fiel von 17 bis 21 Uhr.

Beim Blick auf die Wetterstationen in der Region zeigt sich, dass das Unwetter die einzelnen Kommunen unterschiedlich getroffen hat. In der Messstation von Schauenburg wurden gestern 47 Liter pro Quadratmeter registriert. Spitzenreiter ist Wolfhagen mit 62 Litern. In Reinhardshagen waren es 50 Liter, in Kaufungen und Grebenstein nur gut 30 Liter.

Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst für die Region eine Wetterberuhigung und Hochdruckeinfluss voraus. „Am Montag kann es dann wieder Gewitter geben, aber längst nicht in dem Ausmaß, wie wir es am Donnerstag erlebt haben“, sagt Bertelmann vom DWD.