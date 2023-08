Sondersitzung in den Ferien wegen Unwetterschäden im Kasseler Ruruhaus

Von: Andreas Hermann

Steht im Mittelpunkt der Sondersitzung: das Ruruhaus (ehemals Kaufhaus Sportarena) an der Ecke Treppenstraße/Obere Königsstraße. Wegen der Unwetterschäden ist die künftige Nutzung ungewisser denn je. archi © andreas fischer

Finanzausschuss kommt auf Antrag der Linken zusammen

Kassel – Die Unwetterschäden im Ruruhaus werden die Kasseler Stadtverordneten in der politischen Sommerpause beschäftigen. Zumindest gilt dies für die 17 Mitglieder des Finanzausschusses, der auf Antrag der Linken am kommenden Mittwoch zur Sondersitzung im Rathaus zusammenkommen wird.

Die Linke begründet die Forderung nach der Sitzung mit der Dringlichkeit. Schockiert sei man über Aussagen von Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne), wonach eine Generalsanierung nötig sei und diese nach grober Schätzung Investitionen in sechs- bis siebenstelliger Höhe erfordere, sagte Linken-Fraktionschefin Sabine Leidig. Die Linke erachte „unverzügliches Handeln seitens der Stadt“ als notwendig, um eine längere Zeit des Leerstandes und eine weitere Schädigung zu verhindern. Dazu sollen die Ausschussmitglieder über eine Anfrage und einen Antrag der Fraktion beraten. Letzterer zielt etwa darauf ab, das Ruruhaus bald wieder für eine öffentliche kulturelle Nutzung zur Verfügung zu stellen und die bei dem Unwetter am 22. Juni entstandenen Schäden offenzulegen. Neue Erkenntnisse erhoffe man sich auch zum von der Stadt abgeschlossenen Pachtvertrag für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Ecke Königsstraße/Treppenstraße, so Leidig.



Ende 2021 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Stadt Kassel das Haus samt Grundstück ab 2023 durch einen Erbbaurechtsvertrag (Laufzeit: 50 Jahre) mit der Eigentümerin, einer Erbengemeinschaft, übernehmen soll. Das Gebäude (ehemals Kaufhaus Sportarena) diente der documenta fifteen als zentrale Anlaufstelle und anschließend der Stadt als Impfzentrum.



Wie die Stadt das Gebäude künftig nutzen will, ist offen. Wegen der Unwetterschäden warf Stadtbaurat Nolda die grundsätzliche Frage auf, ob eine teure Sanierung Sinn mache, solange die künftige Nutzung unklar sei.



Kritik übt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Steffen Müller am Antrag der Linken für die Ruruhaus-Sondersitzung. Nichts daran sei neu, nichts werde dadurch beschleunigt. „Das ist eine reine Farce und nur Wahlkampfgetöse.“

Laut Stadtverordnetenbüro entstehen keine zusätzlichen Kosten, da die Zahlungen an die 17 Ausschussmitglieder durch die monatlichen Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete abgedeckt seien. Die Mitglieder müssen dazu auch nicht aus dem Urlaub geholt werden. Sind allerdings nicht genügend anwesend, ist der Ausschuss nicht beschlussfähig.

Nach Angaben der Linken kostet der Erbbaupachtvertrag die Stadt über 17 Millionen Euro. Der Magistrat soll beauftragt werden, den Vertrag nachzuverhandeln, um Schwächen der Gebäudesubstanz in Ansatz zu bringen und die kommunale Nutzung zu sichern. Sorge hat die Linke, dass die Eigentümer davon profitieren, wenn die Stadt das Haus für Millionen Euro saniert, das Grundstück aber nach 50 Jahren an die Erbengemeinschaft zurückgehe. Violetta Bock: „Solche Besitzverhältnisse sind einfach schlecht.“

Nach der Geschäftsordnung der Kasseler Stadtverordnetenversammlung muss auf Antrag einer Fraktion – wie zum Ruruhaus auf Antrag der Linken – die Sitzung eines Ausschusses innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Sondersitzungen von Ausschüssen oder der Stadtverordnetenversammlung gab es zuletzt etwa zum Einwohner-Energie-Geld, zur Sanierung des Wilhelms- und Friedrichsgymnasiums und zur KVG-Liniennetzreform – aber nicht in der politischen Sommerpause.

(Andreas Hermann)