Gästeführerin: „Manche Touristen sind von Kassel enttäuscht - aber dann überrascht die Stadt sie doch“

Durch den Welterbe-Titel für den Bergpark ist Kassel auch zwischen den documenta-Ausstellungen bei Touristen beliebt geworden. Gästeführerin Claudia Panetta-Möller verrät, was Urlauber hier schätzen.

Kassel war touristisch gesehen lange Zeit ein blinder Fleck. Dies hat sich spätestens seit dem Weltkulturerbestatus für den Bergpark verändert. Wir sprachen mit Claudia Panetta-Möller, der Vorsitzenden des Gäste- und Museumsführervereins, darüber, was Touristen von Kassel erwarten und welche Vorurteile sie mitbringen. Der Gäste- und Museumsführerverein wird zehn Jahre alt.

Wie groß ist das Interesse der Touristen an Kassel?

Claudia Panetta-Möller: Kassel hat großes Potenzial, wir haben echte Pfunde, mit denen wir wuchern können und das zeigt sich an den steigenden Zahlen im Tourismus. Es hat sich herumgesprochen, dass Kassel eine Reise wert ist und somit werden von Kassel Marketing, der Museumslandschaft Hessen Kassel, den Museen, aber auch von den in unserem Verein organisierten Stadt- und Museumsführern, pro Jahr ungefähr 5000 Führungen gebucht.

Was wollen Touristen unbedingt sehen?

Panetta-Möller: Nachdem Kassel 2013 den zweiten Welterbetitel erhielt, gab es einen Ansturm auf die Wasserspiele. Für viele unserer Gäste ist das noch immer ein absolutes Muss, doch viele interessieren sich auch für die Stadtgeschichte, die documenta und die Grimms. Dass Kassel mit den Handexemplaren der Brüder Grimm seit 2005 ein Weltdokumentenerbe beheimatet, ist erst durch die Grimmwelt ins Bewusstsein gerückt. Natürlich ist aber auch die documenta ein Zugpferd, und das nicht nur alle fünf Jahre, denn es gibt auch in der documenta-freien Zeit Führungen zu den documenta-Außenwerken.

Wie vermitteln die Gästeführer das Thema Grimms?

Panetta-Möller: Natürlich über Führungen in der Grimmwelt, aber auch durch Spaziergänge zu den Lebensstationen und Wirkungsstätten der berühmten Brüder. Dazu zählen die Torwache, die Schöne Aussicht, das Ottoneum aber auch das Fridericianum sowie der ehemalige Schlossstandort am Steinweg, wo die Tante als Kammerdienerin arbeitete und so die Ausbildung der Brüder finanzierte. Darüber hinaus ist Kassel Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße und somit ein Muss für Märchenfans.

Wann immer sich die Gelegenheit bietet, führen wir die Gäste in das Märchenviertel Niederzwehren, denn hier lebte Dorothea Viehmann. Viele der Gästeführer führen in der Stadt und in den Museen, da es Kooperationen mit den Ausstellungshäusern gibt. Das ist etwas, worum uns Kollegen in ganz Deutschland beneiden, denn das gibt es in anderen Städten nicht.

Wie sind die Reaktionen der Touristen auf Kassel?

Panetta-Möller: Viele sind von der Stadt überrascht, oft kennen sie Kassel nur vom Vorbeifahren. Kassel ist eine Stadt, in die man sich auf den zweiten Blick verliebt. Wer individuell anreist, geht meist vom Hotel direkt in die Innenstadt. Diese Gäste sind oft erstmal enttäuscht, da sie etwas anderes erwartet haben, doch spätestens nach einer Führung sind auch diese Gäste von Kassel begeistert.

Wenn wir die Gäste direkt am Bus in Empfang nehmen, haben wir die Chance, sie gleich mit der über 1100-jährigen Stadtgeschichte vertraut zu machen. Dabei tragen wir Gästeführer eine große Verantwortung, denn wir prägen maßgeblich das Bild unserer Gäste. Der Ruf der Stadt wandelt sich aber nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei Einheimischen, die immer häufiger Führungen wahrnehmen.

