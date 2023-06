Urlaubsplanung mit der neuen Liebe: Worüber Sie unbedingt reden sollten

Von: André Kaminski

Teilen

Beim Urlaub mit der neuen Liebe sollte man einige Dinge beachten, um auch wirklich einen tollen Urlaub zu erleben. © iStock / Robby Fontanesi

Wer frisch verliebt ist, möchte eigentlich nur eines: So viel Zeit wie möglich mit dem neuen Herzensmenschen verbringen. Gleich zu Beginn einer neuen Liebe zusammenzuziehen, trauen sich zwar nur wenige Ex-Singles, einen gemeinsamen Urlaub können sich hingegen viele gut vorstellen. Was könnte es schließlich Schöneres geben, als sich einige Tage lang nur dem neuen Traummann oder neuen Traumfrau zu widmen und ihn oder sie 24 Stunden täglich um sich zu haben?

Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass das neue Liebesglück durch einen gemeinsamen Urlaub nicht zwangsläufig gestärkt wird, auch wenn schöne Erlebnisse zu zweit ein Paar natürlich zusammenschweißen können. Ein gemeinsamer Urlaub kann eine neue Liebe auch auf eine harte Belastungsprobe stellen. Oft sind die Erwartungen an die gemeinsam verbrachte Zeit zu unterschiedlich oder es kommen Eigenarten am neuen Partner oder der neuen Partnerin zum Vorschein, die weniger prickelnd sind als erhofft.

Beim ersten gemeinsamen Urlaub können frisch verliebte Paare besonders viel Zeit miteinander verbringen. © iStock / Wavebreakmedia

Eine gute Urlaubsplanung kann Ihnen helfen, mögliche Unstimmigkeiten zu vermeiden und eine wirklich schöne Zeit mit Ihrer neuen Liebe zu verbringen. Sollte Ihnen bisher noch der passende Partner oder die passende Partnerin für Ihren traumhaften Liebesurlaub fehlen, versuchen Sie Ihr Glück doch mal bei partner.hna.de. Hier lernen Sie unkompliziert Männer und Frauen aus Ihrer Region kennen und können vielleicht schon bald mit Ihrer neuen Liebe die gemeinsame Urlaubsplanung angehen.

Planen Sie die Rahmenbedingungen Ihres Urlaubes gemeinsam

Es klingt vielleicht banal, aber eine gute Urlaubsplanung mit der neuen Liebe setzt voraus, dass Sie Ihre neue Liebe miteinbeziehen. In einer langjährigen Beziehung mag es eine gute Idee sein, den Partner oder die Partnerin mit einem Liebesurlaub zu überraschen. Als frisch gebackener Ex-Single kennen Sie Ihren Schatz aber noch zu wenig, um mit einem Überraschungsurlaub seinen oder ihren Geschmack sicher zu treffen. Klären Sie diese Fragen also unbedingt gemeinsam:

• Wo soll es hingehen?

• Wann wollen Sie aufbrechen?

• Womit möchten Sie reisen?

• Wie lange wollen Sie verreisen?

• Wie viel Geld sind Sie bereit auszugeben?

• Wollen Sie aus getrennten Kassen wirtschaften oder die Kosten in anderer Form untereinander aufteilen?

Bei dieser Gelegenheit ist es auch wichtig zu besprechen, ob Sie sich einen ruhigen, einen möglichst romantischen oder vielleicht doch eher einen actionreichen Urlaub wünschen, um ihr Reiseziel entsprechend passend auswählen zu können. Sollten Sie sich nicht ganz einig sein, achten Sie darauf, dass Ihr Urlaub unterschiedliche Elemente enthält, sodass für beide etwas dabei ist.

Tauschen Sie sich über Ihre Wünsche zu Nähe und Distanz aus

Als frisch verliebtes Paar nutzen Sie vermutlich jede Gelegenheit, um die Nähe des jeweils anderen zu genießen. In einem gemeinsamen Urlaub mit der neuen Liebe kann das große Bedürfnis nach Nähe dennoch zum Problem werden, wenn Sie oder Ihr Schatz auch mal alleine sein möchten. Zu Ihrer Urlaubsplanung sollte es gehören, sich zu überlegen, wie Sie sich das Zusammenspiel von Nähe und Distanz in Ihrem Urlaub vorstellen. Konkret heißt das: Reden Sie über Ihre Gewohnheiten und besprechen Sie, inwieweit Sie bereit sind, einander entgegenzukommen. Ist es Ihnen wichtig, zur gleichen Zeit schlafen zu gehen? Wollen Sie gemeinsam aufstehen und frühstücken? Möchten Sie alles zusammen machen oder auch zeitweise getrennt etwas unternehmen? Es ist möglich, dass Sie und Ihre neue Liebe noch vor Ihrem gemeinsamen Urlaub felsenfest davon überzeugt sind, dass Sie die ganze Zeit unzertrennlich sein werden, vor Ort aber feststellen, dass ein wenig mehr Distanz Ihnen guttun würde. Vereinbaren Sie, in diesem Fall offen über Ihre Bedürfnisse zu reden und einander bei Bedarf den notwendigen Freiraum zu geben.

Rechnen Sie mit Überraschungen und Konflikten

Sicher freuen Sie sich auf den gemeinsamen Urlaub mit Ihrer neuen Liebe und haben in Ihren Vorstellungen wahrscheinlich schon vor Augen, wie traumhaft schön und perfekt er ausfallen wird. Trotz aller Euphorie, die Sie selbstverständlich in vollen Zügen genießen sollen, ist es wichtig, bei Ihrer Urlaubsplanung zu bedenken, dass Sie nicht alles bis ins kleinste Detail planen können. Es kann passieren, dass es zwischen Ihnen und Ihrer neuen Liebe zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten kommt, mit denen Sie zuvor nicht rechnen konnten. Vielleicht werden Sie auch das eine oder andere Mal überrascht sein, weil Ihr Schatz ein für Sie neues und unerwartetes Verhalten an den Tag legt oder in manchen Situationen anders reagiert, als Sie es erwarten. Seien Sie dann nicht zu enttäuscht, sondern sehen Sie solche Vorkommnisse als Chance, einander noch besser kennenzulernen und zu prüfen, wie gut Sie als Paar funktionieren, wenn nicht alles perfekt läuft.

Sie sind noch auf der Suche nach einer neuen Liebe und haben Lust herauszufinden, welche Vorstellungen andere Singles von einem perfekten Liebesurlaub haben oder möchten sich mit ihnen über Ihre Erfahrungen zur Urlaubsplanung austauschen? Bei partner.hna.de können Sie es. Einfach anmelden und losflirten.