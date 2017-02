Valentin mit „LiebesLeben“ im dez

Vom 06. Bis 18. Februar gastiert die Ausstellung aus dem Wortreich im dez

Um den Tag der Liebenden am 14. Februar wird die wortreich-Wanderausstellung „LiebesLeben“ vom 6. bis 18. Februar im zu sehen sein.

Mit großem Erfolg wurde die interaktive Ausstellung bereits im Jahr 2012 im wortreich in Bad Hersfeld präsentiert.

Wie fühlt es sich an, frisch verliebt zu sein und auf Wolke sieben zu schweben? Wie funktioniert Kommunikation in Partnerschaften? Gehört gleich und gleich zusammen oder ziehen sich doch eher Gegensätze an: Bei der Ausstellung der Wissens- und Erlebniswelt für Sprache und Kommunikation dreht sich alles um die Liebe und die zwischenmenschliche Kommunikation.

Die interaktiven Exponate laden zum Erleben, Staunen und Begreifen der zwischenmenschlichen Kommunikation ein.

Die Ausstellung besteht aus 18 Exponaten, 13 Themenwänden und fünf Rotunden und kann auf 300m² präsentiert werden. Große Gewinnspiel-Aktion zum Valentinstag Bis zum 14. Februar können alle Besucher des dez an dem Exponat „Küss mich“ originelle Kuss-Fotoaufnahmen machen, die an einer Gewinnspiel-Verlosung teilnehmen.

Zu gewinnen gibt es:

1. Preis Ein Wochenend-Arrangement im Landhotel Kern in Bad Zwesten mit vielen Zusatzleistungen für Verliebte 2. Preis Ein Spritztour-Wochenende mit einem neuen Peugeot 3008 vom Autohaus Glinicke 3. Preis Ein Candle-Light Diner in der Osteria in Kassel 4. – 10. Preis je eine wortreich-Familienkarte.

dez Einkaufszentrum Frankfurter Straße 225, 34134 Kassel

www.dez.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9:30 bis 20:00 Uhr