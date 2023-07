Vandalismus an Kasseler Kita und Förderschule

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbekannte haben die Scheiben an einer Schule und an einer Kita in Oberzwehren eingeworfen. © Rolf Vennenbernd

Mehrere Scheiben sind an der Pestalozzischule an der Mattenbergstraße und an der Kita Prisma an der Heinrich-Plett-Straße in Oberzwehren in der Nacht zum Mittwoch eingeschlagen worden.

Kassel - Bereits in der Nacht zum Dienstag waren vier Scheiben an derselben Schule mutwillig beschädigt worden, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand spreche vieles dafür, dass die drei Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Von Einbruchsversuchen werde derzeit nicht ausgegangen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben.

Mitarbeiter der Schule in der Mattenbergstraße hatten sich am Dienstagmorgen bei der Polizei wegen der Vandalismus-Schäden gemeldet. Die Täter hätten vermutlich mit einem Stein vier Scheiben am Gebäude der Förderschule eingeworfen und beschädigt. Sie agierten wohl im Schutz der Dunkelheit. In der Nacht zum Mittwoch kam es schließlich erneut zu einer Sachbeschädigung an der Schule, wobei drei weitere Scheiben am Gebäude auf gleiche Art und Weise zu Bruch gingen.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch wurde wenige Hundert Meter entfernt eine Scheibe an der Kita in der Heinrich-Plett-Straße eingeschlagen.

Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. (use)