Neustart für Vapiano in Kassel: Alter Standort, neues Konzept

Von: Bastian Ludwig

Die Restaurant-Kette Vapiano belebt ihr seit einem Jahr verwaistes Lokal an der Neuen Fahrt in Kassel neu. Wann es losgeht und was geplant ist, lesen Sie hier.

Kassel - Seit knapp einem Jahr ist die ehemalige Filiale der Restaurantkette Vapiano an der Neuen Fahrt/ Ecke Opernstraße in Kassel verwaist. Ende August 2022 hatte die Betreibergesellschaft, die das Kasseler Vapiano als Franchisenehmerin seit 2013 geführt hatte, einen Insolvenzantrag gestellt. Doch im Oktober gibt es einen Neustart, mit neuem Betreiber, neuem Konzept, aber unter gleichem Namen.

Auch wenn die Türen seit fast einem Jahr geschlossen blieben, konnten Passanten an der Fassade und durch die großen Glasfronten des Restaurants über Monate keine Veränderung erkennen. Das Inventar blieb unangetastet. Dies hat sich nun geändert.

Der Umbau läuft bereits: Von außen ist zu erkennen, dass sich in dem seit einem Jahr geschlossenen Vapiano-Restaurant an der Neuen Fahrt etwas tut. Im Oktober soll es neu eröffnen. © Bastian Ludwig

Schnelle italienische Küche - Vapiano in Kassel eröffnet neu

Baufirmen sind angerückt, um das Restaurant, das schnelle italienische Küche bietet, im neuem Vapiano-Stil umzubauen. Diesmal steht hinter dem Vorhaben aber kein Franchisenehmer, sondern die Hildesheimer Franchisegeberin VAP Germany GmbH wird das Restaurant in Eigenregie selbst betreiben. Dafür sucht sie aktuell 30 bis 50 Mitarbeiter. Im ersten Schritt sind bereits die leitenden Stellen online ausgeschrieben worden. Die Personalsuche für das Service- und Küchenpersonal soll folgen.

Am Kasseler Standort wird Vapiano sein neues Bestellkonzept umsetzen, das bereits an anderen Standorten getestet wurde. Bislang mussten Gäste im Kasseler Vapiano ihre italienischen Speisen an unterschiedlichen Theken bestellen und sich das Essen dort nach der Zubereitung auch selbst abholen. Dies machte es mitunter zu einer Herausforderung, wenn man als Gruppe gemeinsam essen wollte. Immer wieder hatten Kunden dieses Problem moniert.

Gruppen sollen gleichzeitig bestellen und speisen - Neues Konzept für Vapiano in Kassel

Beim neuen Bestellsystem ordern die Gäste die Speisen und Getränke digital am Sitzplatz mit ihrem Smartphone oder an einem digitalen Terminal. Auch die persönliche Bestellung beim Personal soll aber weiter möglich sein. Nach der Zubereitung müsse das Essen nicht mehr von der Küchentheke abgeholt werden, sondern werde am Tisch serviert, so eine Sprecherin des Unternehmens. Dies habe den Vorteil, dass Gruppen gleichzeitig bestellen und speisen können.

Zudem sollen Bestellung und Zubereitung schneller gehen als bislang. Gerade für die begrenzte Zeit einer Mittagspause ist dies relevant.

Mehr Platz und schnelle Küche - Vapiano in Kassel wird umgebaut

Zum Speisenangebot gehören Pasta, Salate, Antipasti, Risotto und Pinsa, ein pizzaähnlicher Teigfladen aus dem Norden Italiens. Nachdem sich die Gastro-Kette 2021 nach einer Insolvenz und der Corona-Pause zurückgemeldet hatte, wurde die klassische Pizza von der Speisekarte verbannt. Vapiano griff dabei einen Trend auf.

Nach der Eröffnung wird sich das Restaurant aber nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch neu präsentieren. Neben der offenen Küche verspricht Vapiano „gemütliche Sitzmöglichkeiten, großzügige Lounges und Hochtische für größere Gruppen“. Zudem sollen Gäste nicht beengt sitzen, es gebe viel Platz zwischen den Tischen, so die Sprecherin. Auch eine Bar werde es geben. Bei der Einrichtung setze man auf natürliche Materialien. (Bastian Ludwig)